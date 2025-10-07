Canara Bank Stocks near 14 year high Rekha Jhunjhunwala buys more share of this PSB 14 साल के हाई के करीब सरकारी बैंक का शेयर, लगातार 6 दिन से तेजी, रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे और शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Canara Bank Stocks near 14 year high Rekha Jhunjhunwala buys more share of this PSB

14 साल के हाई के करीब सरकारी बैंक का शेयर, लगातार 6 दिन से तेजी, रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे और शेयर

केनरा बैंक के शेयरों में लगातार छठवें दिन उछाल आया है। बैंक के शेयर अपने 14 साल के हाई 129.85 रुपये के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने केनरा बैंक के और शेयर खरीदे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 03:27 PM
share Share
Follow Us on
14 साल के हाई के करीब सरकारी बैंक का शेयर, लगातार 6 दिन से तेजी, रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे और शेयर

केनरा बैंक के शेयरों में लगातार छठवें दिन तेजी आई है। केनरा बैंक के शेयर मंगलवार को BSE में उछाल के साथ 128.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। सरकारी बैंक के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। बैंक के शेयर अपने 14 साल के उच्चतम स्तर 129.85 रुपये के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। हाल के कुछ महीनों में केनरा बैंक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। मार्च के निचले स्तर से बैंक के शेयर 62 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

रेखा झुनझुनवाला ने केनरा बैंक में बढ़ाया हिस्सा
दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के दौरान केनरा बैंक के और शेयर खरीदे हैं। रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14,24,43,000 शेयर हैं। सरकारी बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.57 पर्सेंट है। जून 2025 तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 13.24 करोड़ शेयर थे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.46 पर्सेंट थी। रेखा झुनझुनवाला के अलावा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का भी केनरा बैंक पर बड़ा दांव है। LIC के पास इस सरकारी बैंक के 47,01,07,468 शेयर हैं। बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 5.18 पर्सेंट है।

ये भी पढ़ें:विजय केडिया के पास इस कंपनी के 1500000 से ज्यादा शेयर, 1 फ्री शेयर दे रही कंपनी

590% से ज्यादा उछल गए हैं केनरा बैंक के शेयर
सरकारी बैंक, केनरा बैंक के शेयर पिछले पांच साल में 590 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। केनरा बैंक के शेयर 9 अक्टूबर 2020 को 18.49 रुपये पर थे। बैंक के शेयर 7 अक्टूबर 2025 को 128.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में केनरा बैंक के शेयरों में 261 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। केनरा बैंक के शेयर 3 साल में 180 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले दो साल की बात करें तो बैंक के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। केनरा बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 128.40 रुपये है। वहीं, बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 78.58 रुपये है।

(मिंट के इनपुट के साथ)

Business Latest News Share Market Canara Bank
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।