Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़canara bank stock to buy for long term by incred equities check target price
₹156 तक जा सकता है इस बैंक का शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- नए संवत वर्ष में खरीदो

₹156 तक जा सकता है इस बैंक का शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- नए संवत वर्ष में खरीदो

संक्षेप: मंगलवार को मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान केनरा बैंक के शेयर में भी सुस्ती थी। ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड Equities ने इस नए संवत में केनरा बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। 

Tue, 21 Oct 2025 05:48 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Canara Bank share: सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान केनरा बैंक के शेयर में भी सुस्ती थी। एक घंटे के विशेष ट्रेडिंग के दौरान बैंक के शेयर निगेटिव जोन में 128.85 रुपये पर बंद हो गए। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड Equities ने इस नए संवत में केनरा बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस भी तय किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या है टारगेट प्राइस

इनक्रेड Equities ने शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए टारगेट प्राइस ₹156 तय किया गया है। तकनीकी चार्ट्स के अनुसार, केनरा बैंक का शेयर पिछले एक दशक से मौजूद ₹110-₹115 के रेजिस्टेंस जोन को मजबूती से तोड़ चुका है। एमएसीडी (MACD) इंडिकेटर ने एक नया बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है। विश्लेषकों का मानना है कि शेयर में अब गति और ट्रेंड दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि इसी अक्टूबर महीने में शेयर 130.20 रुपये तक गया था, जो इसके 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, मार्च 2025 में शेयर 78.58 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।

नए संवत वर्ष की सकारात्मक शुरुआत

नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत सकारात्मक रही। बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,665.44 अंक के उच्चस्तर तक गया और 84,286.40 अंक के निचले स्तर तक आया। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 25 शेयर गिरावट के साथ जबकि 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।

बता दें कि बीएसई और एनएसई ने नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत और व्यापारियों एवं निवेशकों के लिए नई लेखा पुस्तकों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मंगलवार को पौने दो बजे से पौने तीन तक एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित किया।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।