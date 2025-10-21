₹156 तक जा सकता है इस बैंक का शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- नए संवत वर्ष में खरीदो
संक्षेप: मंगलवार को मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान केनरा बैंक के शेयर में भी सुस्ती थी। ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड Equities ने इस नए संवत में केनरा बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है।
Canara Bank share: सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को मुहूर्त कारोबार में सेंसेक्स, निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान केनरा बैंक के शेयर में भी सुस्ती थी। एक घंटे के विशेष ट्रेडिंग के दौरान बैंक के शेयर निगेटिव जोन में 128.85 रुपये पर बंद हो गए। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म इनक्रेड Equities ने इस नए संवत में केनरा बैंक के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस भी तय किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
क्या है टारगेट प्राइस
इनक्रेड Equities ने शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए टारगेट प्राइस ₹156 तय किया गया है। तकनीकी चार्ट्स के अनुसार, केनरा बैंक का शेयर पिछले एक दशक से मौजूद ₹110-₹115 के रेजिस्टेंस जोन को मजबूती से तोड़ चुका है। एमएसीडी (MACD) इंडिकेटर ने एक नया बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है। विश्लेषकों का मानना है कि शेयर में अब गति और ट्रेंड दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि इसी अक्टूबर महीने में शेयर 130.20 रुपये तक गया था, जो इसके 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, मार्च 2025 में शेयर 78.58 रुपये के निचले स्तर पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है।
नए संवत वर्ष की सकारात्मक शुरुआत
नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत सकारात्मक रही। बीएसई सेंसेक्स 62.97 अंक या 0.07 प्रतिशत चढ़कर 84,426.34 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 84,665.44 अंक के उच्चस्तर तक गया और 84,286.40 अंक के निचले स्तर तक आया। एनएसई निफ्टी 25.45 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,868.60 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 25 शेयर गिरावट के साथ जबकि 24 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।
बता दें कि बीएसई और एनएसई ने नए संवत वर्ष 2082 की शुरुआत और व्यापारियों एवं निवेशकों के लिए नई लेखा पुस्तकों के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मंगलवार को पौने दो बजे से पौने तीन तक एक विशेष मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित किया।