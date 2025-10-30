Hindustan Hindi News
15 साल की ऊंचाई पर पहुंचा यह बैंक शेयर, रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे हैं और 1 करोड़ शेयर, 19% बढ़ा है मुनाफा

15 साल की ऊंचाई पर पहुंचा यह बैंक शेयर, रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे हैं और 1 करोड़ शेयर, 19% बढ़ा है मुनाफा

संक्षेप: केनरा बैंक के शेयर गुरुवार को करीब 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने सितंबर तिमाही में केनरा बैंक के 1 करोड़ शेयर और खरीदे हैं। केनरा बैंक का मुनाफा सितंबर तिमाही में 19% बढ़ा है।

Thu, 30 Oct 2025 07:38 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
केनरा बैंक के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक उछलकर 134.35 रुपये पर पहुंच गए। बैंक के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया। गुरुवार को आई तेजी के साथ ही केनरा बैंक के शेयर करीब 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद केनरा बैंक के शेयरों में यह उछाल देखने को मिला है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान केनरा बैंक पर अपना दांव बढ़ाया है। झुनझुनवाला ने केनरा बैंक के 1 करोड़ शेयर और खरीदे हैं।

रेखा झुनझुनवाला के पास अब केनरा बैंक के 14 करोड़ से ज्यादा शेयर
रेखा झुनझुनवाला के पास अब केनरा बैंक के 142,443,000 शेयर हो गए हैं। बैंक में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़कर 1.57 पर्सेंट पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 132,443,000 शेयर थे। जून तिमाही में बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.46 पर्सेंट थी। दिग्गज निवेशक ने जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान केनरा बैंक के 1 करोड़ शेयर और खरीदे हैं। केनरा बैंक के शेयरों में पिछले 6 महीने में 36 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 33 पर्सेंट उछले हैं।

19% बढ़ा है केनरा बैंक का मुनाफा
चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में केनरा बैंक को 4774 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले के मुकाबले केनरा बैंक का प्रॉफिट 19 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले साल की सितंबर तिमाही में केनरा बैंक को 4014 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। हालांकि, जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में केनरा बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 2 पर्सेंट घटकर 9141.19 करोड़ रुपये रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में केनरा बैंक का नेट प्रॉफिट मार्जिन सुधार के साथ 12.37 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 11.56 पर्सेंट था।

