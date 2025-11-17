15 साल की ऊंचाई पर यह बैंक शेयर, 150 रुपये के पार पहुंचा दाम, रेखा झुनझुनवाला ने बढ़ाया है दांव

संक्षेप: केनरा बैंक के शेयर सोमवार को BSE में करीब 3% की तेजी के साथ 150.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। बैंक के शेयर करीब 15 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।

केनरा बैंक के शेयर कई साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। केनरा बैंक के शेयर सोमवार को BSE में करीब 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 150.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। बैंक के शेयर करीब 15 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। केनरा बैंक के शेयर जनवरी 2011 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। केनरा बैंक के शेयरों का ऑल टाइम हाई लेवल 164.19 रुपये है, बैंक के शेयर 9 नवंबर 2010 को इस स्तर पर थे। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का केनरा बैंक पर बड़ा दांव है। झुनझुनवाला ने सितंबर 2025 तिमाही में बैंक पर अपना दांव बढ़ाया है।

8 महीने में 78% से ज्यादा चढ़ गए हैं केनरा बैंक के शेयर

केनरा बैंक (Canara Bank) के शेयरों में पिछले 8 महीने में जबरदस्त तेजी आई है। केनरा बैंक के शेयर पिछले 8 महीने में 78 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। इस सरकारी बैंक के शेयर 18 मार्च 2025 को 83.92 रुपये पर थे। केनरा बैंक के शेयर 17 नवंबर 2025 को 150.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक महीने में देखें तो केनरा बैंक के शेयरों में 20 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल अब तक केनरा बैंक के शेयर 50 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले 5 साल में देखें तो केनरा बैंक के शेयर 700 पर्सेंट चढ़ गए हैं। बैंक के शेयर इस अवधि में 18.66 रुपये से बढ़कर 150 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।