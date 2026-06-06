इस सरकारी बैंक पर RBI का बड़ा एक्शन, अब सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर

Canara Bank share price: अगले सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक के शेयर फोकस में रहेंगे। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केनरा बैंक पर 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) समेत कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर 41.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस खबर की वजह से सोमवार को केनरा बैंक के शेयर में उतार-चढ़ाव आ सकता है।

शेयर का परफॉर्मेंस केनरा बैंक के शेयर की बात करें तो 133 रुपये की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले शुक्रवार को 136.40 रुपये पर पहुंच गया। शेयर की क्लोजिंग 2.11% बढ़कर 135.80 रुपये पर आ गई। पिछले साल अगस्त के महीने में शेयर 103.50 रुपये पर आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो लेवल है। फरवरी 2026 में शेयर 162.90 रुपपये पर बंद हुआ। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

आरबीआई का एक्शन आरबीआई ने 31 मार्च 2025 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निगरानी मूल्यांकन (आईएसई 2025) में यह पाया कि केनरा बैंक ने तय समय-सीमा के भीतर कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर अपलोड नहीं किए थे। बैंक ने कुछ खातों को 'निष्क्रिय' के तौर पर भी वर्गीकृत किया जबकि उन खातों में ग्राहक द्वारा किया गया आखिरी लेनदेन एक साल से भी कम समय पहले हुआ था।

बैंक के मैनेजमेंट में बदलाव सरकार ने ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। ब्रजेश कुमार सिंह वर्तमान में इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और वह के. सत्यनारायण राजू का स्थान लेंगे। राजू दिसंबर 2025 में सेवानिवृत्त हुए थे।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सिंह को प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद पर नियुक्त किए जाने को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी सेवानिवृत्ति तक के लिए की गई है। वह 30 अप्रैल, 2029 को सेवानिवृत्त होंगे। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने दिसंबर 2025 में केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद के लिए सिंह के नाम की सिफारिश की थी।

बैंक के तिमाही नतीजे मार्च में समाप्त तिमाही के दौरान केनरा बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 10 प्रतिशत घटकर 4,506 करोड़ रुपये रहा है। बैंक ने एक साल पहले की समान तिमाही में 5,002.66 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। केनरा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि जनवरी-मार्च, 2026 में उसकी कुल आय भी 1.85 प्रतिशत घटकर 36,662 करोड़ रुपये रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 37,353 करोड़ रुपये थी।