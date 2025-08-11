₹86 तक जा सकता है सुजलॉन एनर्जी? जानिए तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस

पिछले तीन महीनों में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में करीब 19% की बढ़त देखी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 68.30 रुपये के ऊपर टूटना शेयर को 73.50 रुपये और मध्यम अवधि में 86.50 रुपये तक ले जा सकता है। जानिए तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस…

पिछले तीन महीनों में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में करीब 19% की बढ़त देखी गई, जिसकी वजह लगातार नए ऑर्डर मिलना और कंपनी के वित्तीय हालात में सुधार था। हालांकि, पिछले एक महीने में लगभग 4.7% और पिछले हफ्ते में 4% की गिरावट ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या शेयर का उछाल रुक गया है या यह सिर्फ एक विराम है।

विशेषज्ञों की नजर: तकनीकी तौर पर मजबूत द इकॉनामिक टाइम्स की खबर के मुताबिक विश्लेषकों का मानना है कि शॉर्ट टर्म के दबाव के बावजूद शेयर की तकनीकी संरचना अभी भी मजबूत है। कुछ तो इसे 86.50 रुपये तक जाने का अनुमान भी लगा रहे हैं। बोनांजा के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट द्रमिल विठलानी के अनुसार, मौजूदा कीमत का व्यवहार एक बुलिश यानी तेजी वाली मध्यम अवधि की सेटिंग में कंसॉलिडेशन दिखा रहा है, जो 61-62 रुपये के आसपास समर्थन पा रहा है। 68-70 रुपये का क्षेत्र एक अहम बाधा है और इसके ऊपर टिके रहने से शेयर 74-80 रुपये तक जा सकता है।

चार्ट में ताकत चॉइस ब्रोकिंग की तकनीकी विश्लेषक अमृता शिंदे भी चार्ट में ताकत देखती हैं। साप्ताहिक चार्ट पर एक 'कप एंड हैंडल' पैटर्न (एक तेजी वाला तकनीकी चार्ट पैटर्न) बनने की संभावना है।

उनके मुताबिक, 68.30 रुपये के ऊपर टूटना शेयर को 73.50 रुपये और मध्यम अवधि में 86.50 रुपये तक ले जा सकता है। निकट अवधि में 62.09 और 59.80 रुपये (जो 50-सप्ताह की औसत के करीब है) महत्वपूर्ण समर्थन स्तर हैं। जब तक कीमत 59.80 रुपये से नीचे भारी वॉल्यूम के साथ नहीं टूटती, संरचना लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अनुकूल बनी रहेगी।

महत्वपूर्ण स्तर: समर्थन और प्रतिरोध INVasset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने बताया कि हाल में कुछ गिरावट के बावजूद सुजलॉन अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर कायम है। शेयर अपने 100-दिवसीय (61.7 रुपये), 150-दिवसीय (58.3 रुपये) और 200-दिवसीय (53.1 रुपये) सरल चलती औसत से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बरकरार है। समर्थन 60.5–58.3 रुपये पर है, जबकि 53 रुपये गहरे समायोजन में मजबूत आधार बन सकता है।

ऊपर की ओर, 66.5–67.5 रुपये तत्काल बाधा है और 68.5 रुपये के ऊपर जाने से शेयर 71.8–72.5 रुपये के हाल के उच्च स्तर की ओर बढ़ सकता है। विठलानी ने भी 60 रुपये को महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि 60 रुपये से नीचे डे क्लोजिंग ट्रेंड को नकारात्मक कर सकती है।

तकनीकी संकेतक और वॉल्यूम तकनीकी रूप से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI - सापेक्ष शक्ति सूचकांक) 48.4 पर है जो तटस्थ गति दिखाता है, जबकि MACD (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस) -0.2 पर है और यह केंद्र व सिग्नल लाइन दोनों से नीचे है। विठलानी के अनुसार, वॉल्यूम पैटर्न हाल में कमजोर होती तेजी दिखाते हैं, जो बहुत बड़े बहु-वर्षीय उछाल के बाद थकान से मेल खाता है।

दासानी ने कहा कि मार्च-अप्रैल के ब्रेकआउट के दौरान 53–55 रुपये के जोन में 10 करोड़ से अधिक शेयरों का कारोबार हुआ था, जो अब भी लॉन्ग टर्म समर्थन आधार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 58 रुपये से नीचे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होने तक रुझान तटस्थ से सतर्क तेजी वाला बना रहेगा।

कंपनी के परिणाम और ऑर्डर सुजलॉन के Q4FY25 (वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही) के नतीजों ने इसकी तकनीकी सेटिंग को मूलभूत समर्थन दिया। कंपनी ने 1,182 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 377% अधिक है। रेवेन्यू 73% बढ़कर 2,207 करोड़ रुपये हुआ। मजबूत निष्पादन और कम ऋण के चलते मार्जिन बढ़कर 20.9% हो गया। कुल कर्ज अब 1,438 करोड़ रुपये रह गया है।

हालांकि, दासानी ने आगाह किया कि इन सकारात्मक बातों के बावजूद शेयर 36–38 गुना की P/E (कीमत/आय अनुपात) पर कारोबार कर रहा है, जो गलती की बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। 5.5 GW के मौजूदा ऑर्डर बुक से दृश्यता तो मिलती है, लेकिन बाजार ने ज्यादातर बदलाव को भाव में शामिल कर लिया है।

उन्होंने कहा कि लाभप्रदता (ROCE ~22%) में सुधार हुआ है, लेकिन ब्याज दरों के बढ़ते माहौल और निष्पादन पर निर्भर सेक्टर में इस स्थिरता को बनाए रखना अभी देखना बाकी है।

नए ऑर्डर और भविष्य सुजलॉन लगातार अपने ऑर्डर बुक में इजाफा कर रहा है। अगस्त में, उसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में जेलेस्ट्रा से 381 MW का विंड प्रोजेक्ट मिला, जो इस साल का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले जून में AMPIN एनर्जी से 170.1 MW का ऑर्डर मिला था।

तात्कालिक दृष्टिकोण फिलहाल, शेयर 58 रुपये से 72 रुपये की सीमा में कारोबार कर रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि जब तक इस सीमा के किसी भी छोर को निर्णायक रूप से नहीं तोड़ा जाता, तब तक यह Consolidation जारी रहेगा, जिसमें ऊपर की ओर बढ़ने का हल्का झुकाव हो सकता है।