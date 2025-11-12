साल 2026 में इन 5 ब्लू-चिप कंपनियों के शेयर फिर से चमक सकते हैं? वॉचलिस्ट में अभी कर लें शामिल

संक्षेप: Blue Chip Stocks: ये ब्लू-चिप कंपनियां अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करने लायक हो सकती हैं। उनके फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। आइए जानें कौन सी वो 5 कंपनियां हें, जिनके शेयर 2026 में उड़ान भर सकते हैं और क्या है इसकी वजह...

Blue Chip Stocks: मार्केट साइकिल अक्सर निवेशकों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार बेहद मजबूत लगने वाली कंपनियां अचानक ही अपनी चमक खो देती हैं, कमजोर कमाई, बढ़ती लागत या निवेशकों के बदलते फोकस के चलते, लेकिन जैसे-जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, इनमें से कुछ बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां वापसी के शुरुआती संकेत दिखा रही हैं।

अलग-अलग सेक्टर्स की लीडिंग कंपनियां, जिन्होंने पिछला साल मजबूती बटोरने में बिताया, अब लागत नियंत्रण, मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर होती मांग का फायदा उठा रही हैं। वहीं, वैल्यूएशन में आए समायोजन ने भी उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा उचित दर्जा दे दिया है।

Equitymaster.com के मुताबिक जो निवेशक स्थिरता के साथ-साथ वापसी की संभावना तलाश रहे हैं, उनके लिए ये ब्लू-चिप कंपनियां अपनी वॉचलिस्ट में शामिल करने लायक हो सकती हैं। उनके फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं और विकास के लिए जरूरी कारक पहले से ही सक्रिय हैं। आइए जानें कौन सी वो 5 कंपनियां हें, जिनके शेयर 2026 में उड़ान भर सकते हैं और क्या है इसकी वजह...

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड पेप्सिको की इस मुख्य फ्रेंचाइजी का स्टॉक पिछले एक साल में लगभग 21% गिर गया था, जिसकी वजह अनियमित मानसून और कमजोर गर्मी का मौसम था। लेकिन कंपनी की लंबी अवधि की कहानी अभी भी मजबूत है।

हालिया प्रदर्शन: सितंबर तिमाही में बिक्री में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि घरेलू बिक्री सपाट रही। ग्रोस मार्जिन में पैकेज्ड पानी और कार्यक्षमता की वजह से सुधार हुआ।

भविष्य की योजना: कंपनी अफ्रीका में कार्ल्सबर्ग के साथ मादक पेय पदार्थों में विस्तार कर रही है और भारत में 'एड्रेनलाइन रश' नामक एक नए एनर्जी ड्रिंक का परीक्षण कर रही है। नए प्लांट लगने से 2026 के लिए क्षमता बढ़ गई है।

मौका: मौसम के सामान्य होने और त्योहारी मांग से निकट अवधि के रुझान मजबूत हो रहे हैं। स्टॉक अपने पांच साल के औसत वैल्यूएशन के करीब है, जो इसे 2026 में पलटाव के लिए आकर्षक बनाता है।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड (DMart) DMart के ऑपरेटर का स्टॉक पिछले एक साल में लगभग 18% गिर गया है। अनियमित मानसून, कमजोर गैर-जरूरी खपत और बढ़ती कर्मचारी लागत इसकी वजह रही।

हालिया प्रदर्शन: राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन EBITDA मार्जिन कर्मचारी लागत और नई दुकानों के कारण हुए अवमूल्यन की वजह से घटा।

भविष्य की योजना: प्रबंधन उत्तरी भारत में ध्यान देते हुए स्टोर का विस्तार तेज करने पर जोर दे रहा है। डीमार्ट रेडी (ई-कॉमर्स) मेट्रो शहरों में मजबूती दिखा रहा है।

मौका: स्टोर के तेजी से विस्तार, निजी ब्रांड्स की बढ़ती बिक्री और ई-कॉमर्स के बेहतर होते मॉडल के चलते 2025-26 में मजबूत वापसी की उम्मीद है।

पावर फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (PFC) भारत के सबसे बड़े पावर फाइनेंसर का स्टॉक PSU शेयरों में सावधानी के चलते पिछले एक साल में लगभग 12% फिसला है।

हालिया प्रदर्शन: लोन ग्रोथ मजबूत रही और एसेट क्वालिटी (NPA) और बेहतर हुई है। रिन्यूवल एनर्जी लोन बुक में तेज बढ़त दर्ज की गई।

भविष्य की योजना: कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर फोकस करते हुए मजबूत लोन ग्रोथ जारी रखने की उम्मीद करती है।

मौका: पूंजी पर्याप्त मजबूत है और बैलेंस शेट मजबूत है। पावर सेक्टर में विकास के मौके PFC के लिए 2026 में री-रेटिंग की वजह बन सकते हैं।

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी का स्टॉक अमेरिकी जेनेरिक बिजनेस में दबाव और बढ़े हुए खर्चों के कारण पिछले एक साल में करीब 10% नरम पड़ा है।

हालिया प्रदर्शन: भारत और अन्य बाजारों में मजबूत विकास हुआ, लेकिन अमेरिका में जेनेरिक बिजनेस में गिरावट आई। स्पेशियलिटी दवाओं (Ilumya, आदि) ने अच्छी ग्रोथ दिखाई।

भविष्य की योजना: कंपनी की मुख्य उम्मीद अब स्पेशियलिटी बिजनेस पर है। वह नई दवाओं को लॉन्च करने और भारत में GLP-1 संबंधित उत्पाद लाने की तैयारी कर रही है।

मौका: भारत में मजबूत ग्रोथ और अमेरिका में स्पेशियलिटी बिजनेस के बढ़ने से कंपनी की लॉन्ग टर्म संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं।

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड अडानी ग्रुप की इस कंपनी का स्टॉक 2025 में सुधरा है, जिसकी वजह बेहतर कार्यान्वयन और लागत में बचत है।

हालिया प्रदर्शन: Q2 में राजस्व और वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। लागत कम होने से EBITDA मार्जिन में सुधार हुआ।

भविष्य की योजना: कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है और कम पूंजी लागत पर नए प्लांट लगा रही है।

मौका: लागत बचत जारी रहने, विस्तार की रूपरेखा और बिना कर्ज की बैलेंस शीट के साथ, अंबुजा 2026-28 के दौरान मार्जिन से होने वाली वृद्धि को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में है।