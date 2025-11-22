Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Can BEL became new HAL in defence sector share jumps 40 percent
डिफेंस सेक्टर का नया HAL बनेगा यह धाकड़ स्टॉक, रिटर्न के मामले में आगे, 40% चढ़ा भाव

डिफेंस सेक्टर का नया HAL बनेगा यह धाकड़ स्टॉक, रिटर्न के मामले में आगे, 40% चढ़ा भाव

संक्षेप:

Defence Stock: डिफेंस कंपनियां शेयर बाजार में इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) ने हाल के समय में खूब सुर्खियां बटोरी हैं।

Sat, 22 Nov 2025 02:03 PMTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Defence Stock: डिफेंस कंपनियां शेयर बाजार में इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Ltd) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Ltd) ने हाल के समय में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। निवेशकों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीईएल आने वाले समय में नया एचएएल बनकर उभरेगा? बता दें, 2025 में बीईएल के शेयरों में जहां एक तरफ 40 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में उतार और चढ़ाव का सिलसिला जारी हैं। हालांकि, दोनों सरकारी कंपनियों ने बीते 5 साल में पोजीशनल निवेशकों को 1000 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक्सपर्ट्स के अनुसार बीईएल के शेयरों में बुलिश ट्रेंड जारी रहेगी। इसकी वजह सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा पर बढ़ता फोकस है। सरकार घरेलू कंपनियों पर को भर-भर कर नया वर्क ऑर्डर दे रही हैं।

ये भी पढ़ें:IDBI bank में हिस्सा खरीदना चाह रहा है बैंक, रेस में शामिल!

क्यों बीईएल के शेयरों में दिख रही तेजी?

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से जुड़ी सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव कहती हैं, “बीईएल एक लम्बा इतिहास डिफेंस प्रोडक्ट्स को बनाने और डेवलप करने में रहा है। कंपनी के पास मौजूदा समय में 75600 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर है। वित्त वर्ष 2026 के अंततक कंपनी को 27000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिल सकता है। बीईएल इस समय स्ट्रक्चरल ग्रोथ में एंट्री कर चुका है। कंपनी को विश्वास है कि वो 15 प्रतिशत का रेवन्यू ग्रोथ हासिल कर सकते हैं।” एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में कई प्रोग्राम से वित्त वर्ष 2027 के बाद की स्थिति भी बेहतर दिखाई दे रही है।

ये भी पढ़ें:टाटा ग्रुप की यह कंपनी कर रही विस्तार, ₹910 करोड़ की मंजूरी, फोकस में शेयर

HAL के मुकाबले बीईएल के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह एक्सपर्ट्स बताती हैं कि हिंदु्स्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास बड़े वर्क ऑर्डर हैं। लेकिन उनकी समय सीमा भी ज्यादा है। वहीं, बीईएल के पास कम समय के अधिक वर्क ऑर्डर हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हाैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Defence Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।