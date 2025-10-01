Can banks lock mobile phones if EMIs are not paid what rbi said know here EMI नहीं भरी तो लॉक हो जाएगा आपका मोबाइल फोन? RBI का बड़ा बयान, Business Hindi News - Hindustan
Can banks lock mobile phones if EMIs are not paid what rbi said know here

EMI नहीं भरी तो लॉक हो जाएगा आपका मोबाइल फोन? RBI का बड़ा बयान

लेंडर्स का तर्क है कि जिस तरह गाड़ी या मकान की ईएमआई न भरने पर उसे जब्त किया जा सकता है, वैसे ही स्मार्टफोन पर भी रिकवरी का दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस प्रस्ताव पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब आरबीआई की प्रतिक्रिया आई है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 02:39 PM
अगर आपने मोबाइल फोन, EMI पर ले रखी है या खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, आने वाले दिनों में बैंकों को EMI वाले मोबाइल फोन को रिमोट लॉक करने का अधिकार मिल सकता है। इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक गंभीरता से विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा-इस तरह के प्रस्ताव पर अभी चर्चा चल रही है और हमें इसके पक्ष और विपक्ष में, दोनों तरह के विचार मिल रहे हैं। ये सभी विचार संज्ञान में हैं।

संजय मल्होत्रा ​ने आगे कहा-हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि डेटा गोपनीयता आदि के संदर्भ में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा की जाए। उपभोक्ता का हित सर्वोपरि है, जबकि हम बैंकों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार कर रहे हैं।

बैंकों को मिल सकता है ये अधिकार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई अपनी फेयर प्रैक्टिसेज कोड में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) को यह अधिकार मिल सकता है कि अगर कोई ग्राहक ईएमआई चुकाने में विफल रहता है तो वह उसके मोबाइल फोन को रिमोट से लॉक कर सकें। हालांकि, यह तभी संभव होगा जब ग्राहक ने लोन एग्रीमेंट पर साइन करते समय अपनी स्पष्ट सहमति दी हो। साथ ही, लेंडर को फोन का डेटा एक्सेस करने या छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं होगी।

क्या है लेंडर्स का तर्क

यह कदम छोटे उपभोक्ता लोन, खासकर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइनेंसिंग में एक तरह के कोलैटरल की तरह काम करेगा। दरअसल, हाल के समय में छोटे टिकट वाले उपभोक्ता लोन में डिफॉल्ट बढ़े हैं, और इनमें ज्यादातर हाई-एंड स्मार्टफोन शामिल हैं। लेंडर्स का तर्क है कि जिस तरह गाड़ी या मकान की ईएमआई न भरने पर उसे जब्त किया जा सकता है, वैसे ही स्मार्टफोन पर भी रिकवरी का दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस प्रस्ताव पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि फोन को लॉक कर देना बेहद कठोर कदम होगा। मोबाइल पर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी निर्भर है। डेटा प्राइवेसी को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल, आरबीआई ने साफ किया है कि वह सभी पक्षों की राय ले रहा है और उपभोक्ता हित सर्वोपरि रहेगा।

