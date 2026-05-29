घाटे से मुनाफे में आई कॉफी कंपनी, शेयर में तूफानी तेजी, 5 दिन में 45% उछले शेयर
कॉफी चेन कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी को चौथी तिमाही में 132.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। कंपनी के शेयर 5 दिन में 45 पर्सेंट उछल गए हैं।
कॉफी चेन कैफे कॉफी डे (CCD) चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 20 पर्सेंट उछलकर 34.78 रुपये पर पहुंच गए हैं। चौथी तिमाही के बंपर नतीजों के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों में यह तूफानी तेजी आई है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज घाटे से मुनाफे में लौट आई है। पिछले 5 दिन में कॉफी डे एंटरप्राइजेज (Coffee Day Enterprises) के शेयर करीब 45 पर्सेंट उछल गए हैं।
घाटे से मुनाफे में आई है कॉफी कंपनी
कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड 31 मार्च 2026 को खत्म हुई मार्च तिमाही में घाटे से मुनाफे में आ गई है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मार्च 2026 तिमाही में 132.07 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 114.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चौथी तिमाही में कॉफी कंपनी को ऑपरेशंस से मिलने वाला कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.6 पर्सेंट बढ़कर 280.51 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 268.03 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में कॉफी डे एंटरप्राइजेज की टोटल इनकम बढ़कर 293.48 करोड़ रुपये पहुंच गई है। एक साल पहले कंपनी की टोटल इनकम 279.23 करोड़ रुपये थी।
सहायक कंपनी का परफॉर्मेंस
कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड का नेट ऑपरेशनल रेवेन्यू चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 6 पर्सेंट बढ़कर 276 करोड़ रुपये रहा है। सहायक कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 57 पर्सेंट बढ़कर 58 करोड़ रुपये रहा। कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड, कोर कॉफी बिजनेस को संभालती है। 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में कैफे आउटलेट्स की संख्या घटकर 424 पहुंच गई है, जो कि एक साल पहले 435 थी। हालांकि, वेंडिंग मशीन काउंट बढ़कर 55,802 पहुंच गया है।
अब भी 89% नीचे हैं कंपनी के शेयर
कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Coffee Day Enterprises) के शेयर अब भी अपने अब तक के उच्चतम स्तर से 89 पर्सेंट नीचे कारोबार कर रहे हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर जनवरी 2018 में 374.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 मई 2026 को 34.78 रुपये पर पहुंच गए हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयर पिछले 5 दिन में 45 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 24.01 रुपये से बढ़कर 34.78 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कॉफी डे एंटरप्राइजेज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 51.49 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 21.05 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।