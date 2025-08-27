Cabinet extends PM SVANidhi Scheme till 2030 big good news of street vendors लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा बड़ा फायदा, पीएम मोदी का ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Cabinet extends PM SVANidhi Scheme till 2030 big good news of street vendors

लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा बड़ा फायदा, पीएम मोदी का ऐलान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को बढ़ाकर अब मार्च 2030 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे ठेला-फेरी वालों और रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:29 PM
PM SVANidhi Scheme:केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) को बढ़ाकर अब मार्च 2030 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही, सरकार ने इस योजना के लिए ₹7,332 करोड़ का बजटीय प्रावधान भी स्वीकृत किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशभर के रेहड़ी-पटरी और छोटे ठेला व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। बता दें कि सरकार के इस फैसले से 1.15 करोड़ लाभार्थियों को सीधे फायदा होगा।

क्या है डिटेल

नए फैसले के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अब कुल 1.15 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स भी शामिल होंगे। इस संशोधित योजना में बढ़ी हुई ऋण सीमा, यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड और डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, ताकि छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

क्या है नई क्रेडिट स्ट्रक्चर

नई क्रेडिट स्ट्रक्चर के अनुसार, पहला किश्त ऋण अब ₹5,000 (पहले ₹10,000), दूसरा किश्त ऋण ₹25,000 (पहले ₹20,000) और तीसरा किश्त ऋण पहले की तरह ₹50,000 ही रहेगा। इसके अलावा, जो स्ट्रीट वेंडर्स अपनी दूसरी किश्त का ऋण समय पर चुका देंगे, उन्हें यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिससे उन्हें व्यवसाय और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए तुरंत क्रेडिट उपलब्ध हो सकेगा। डिजिटल रिटेल और होलसेल लेनदेन पर ₹1,600 तक का कैशबैक इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि यह योजना छोटे व्यापारियों को न सिर्फ सशक्त बनाएगी बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही, ₹1,600 तक के कैशबैक इंसेंटिव से डिजिटल भुगतान की आदत को और मजबूत किया जाएगा। इस निर्णय से लाखों रेहड़ी-पटरी वालों को स्थिर आजीविका और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।

