केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA में 3% बढ़ोतरी का ऐलान, अब इतनी बढ़कर आएगी सैलरी
मुख्य बातें
- DA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है
- केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है
- इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है
DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन का 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी में इजाफा होगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत बढ़ने का फायदा मिलेगा। DA और DR में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने 10,016 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से करीब 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। DA में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी में कितना इजाफा होगा ? आइए जानते हैं --
1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ
केंद्र सरकार साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर को कम करना है। इस बार जुलाई 2026 के संशोधन के तहत DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कर्मचारियों को मूल वेतन का 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, जो अब बढ़कर 63 फीसदी हो गया है।
कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?
DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का सीधा फायदा कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो पहले उसे 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। अब 63 फीसदी की दर से यह रकम बढ़कर 18,900 रुपये हो जाएगी। यानी कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसी तरह, मूल वेतन जितना अधिक होगा, DA में बढ़ोतरी के कारण मिलने वाली अतिरिक्त रकम भी उतनी ही ज्यादा होगी।
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता (डीए) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है। इसका मकसद महंगाई के कारण कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता पर पड़ने वाले असर को कम करना है। इसकी गणना कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। DA में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की कुल मासिक सैलरी में इजाफा होता है। वहीं, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलता है। नई दर लागू होने की तारीख के आधार पर कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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