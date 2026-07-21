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69% टूट गया दिग्गजों के दांव वाला शेयर, IPO प्राइस के करीब पहुंच गया शेयर का दाम

By Vishnu Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर बिखर गए हैं
  • कंपनी के शेयर दो दिन में 40 पर्सेंट टूट गए हैं
  • वहीं, 52 हफ्ते के हाई लेवल से सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर 69 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं
69% टूट गया दिग्गजों के दांव वाला शेयर, IPO प्राइस के करीब पहुंच गया शेयर का दाम

दिग्गज निवेशकों के दांव वाले SME स्टॉक सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के बुरे हाल हैं। कंपनी के शेयर लगातार बिखर रहे हैं। सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर मंगलवार को NSE में 20 पर्सेंट टूटकर 268.15 रुपये पर बंद हुए हैं। दो दिन में कंपनी के शेयरों में 40 पर्सेंट की गिरावट आई है। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस के करीब जा पहुंचे हैं। सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 69 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

69% से ज्यादा टूट गए सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर
सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयरों में 69 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट 52 हफ्ते के हाई लेवल से आई है। सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर 1 सितंबर 2025 को 888 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर मंगलवार 21 जुलाई 2026 को 268.15 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का अपना नया निचला स्तर बनाया है। इस साल अब तक सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयरों में 43 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का मार्केट कैप 455 करोड़ रुपये रह गया है।

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आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल का कंपनी पर दांव
दिग्गज इनवेस्टर्स आशीष कचोलिया और मुकुल अग्रवाल का सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स पर बड़ा दांव है। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, आशीष कचोलिया की कंपनी में 3.82 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, कंपनी में मुकुल अग्रवाल की 2.75 पर्सेंट हिस्सेदारी है। सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स में बंगाल फाइनेंस की 1.27 पर्सेंट हिस्सेदारी है। कंपनी पर विदेशी निवेशकों का भी दांव है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की कंपनी में 3.18 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

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IPO प्राइस के करीब पहुंचा कंपनी के शेयर का दाम
सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स का आईपीओ 22 नवंबर 2024 को खुला था और यह 26 नवंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 226 रुपये था। सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स के शेयर मंगलवार 21 जुलाई 2026 को 268.15 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस के करीब जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग जबरदस्त रही थी। 226 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 3 दिसंबर 2024 को 429.40 रुपये पर लिस्ट हुए थे और लिस्टिंग वाले ही दिन उछाल के साथ 450.85 रुपये पर बंद हुए। डिफेंस और एयरोस्पेस सॉल्यूशंस में स्पेशलाइजेशन रखने वाली कंपनी सी2सी एडवांस्ड सिस्टम्स का आईपीओ 125 गुना सब्सक्राइब हुआ था। निवेशकों ने 36.56 करोड़ शेयरों के लिए दांव लगाया था, जबकि 29.15 लाख शेयर ही उपलब्ध थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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