वर्ल्ड बैंक की रोक और कमजोर नतीजे, इस शेयर को बेचने की होड़, 20% टूट गया शेयर का दाम

संक्षेप: ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। कंपनी के शेयर 20% टूटकर 314.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कमजोर नतीजों और वर्ल्ड बैंक की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई है।

Mon, 10 Nov 2025 01:21 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मल्टीबैगर कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 20 पर्सेंट लुढ़ककर 314.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। सितंबर तिमाही के कमजोर नतीजों और वर्ल्ड बैंक की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों में तेज गिरावट आई है। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 650.23 रुपये है। कंपनी के शेयर बेचने की होड़ है। BSE में सोमवार दोपहर 12.30 बजे 3 लाख से ज्यादा शेयरों को बेचने के ऑर्डर पेंडिंग हैं।

24% घट गया है कंपनी का मुनाफा
स्मॉलकैप कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 24 पर्सेंट घटा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 34 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को 45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 460 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 462 करोड़ रुपये था। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का इबिट्डा 27 पर्सेंट घटकर 51.3 करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2024 तिमाही में यह 70 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा मार्जिन भी घटकर 11.2 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 14.9 पर्सेंट था।

वर्ल्ड बैंक ने लगाई कंपनी पर रोक
कमजोर नतीजों के अलावा विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) ने कंपनी को वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट्स से रोक दिया है। वर्ल्ड बैंक ने यह रोक नाइजीरिया की इलेक्ट्रिक ग्रिड सुधारने से जुड़े 486 मिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले में शामिल होने के लिए लगाई है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की एक रिपोर्ट में कही गई है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर लगातार 8 दिन से लुढ़क रहे हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 31 पर्सेंट टूट गए हैं।

52 हफ्ते के हाई से 50% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 8 जनवरी 2025 को 650.23 रुपये पर थे। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयर 10 नवंबर 2025 को 314.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले पांच साल में ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के शेयरों में 6200 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

(मिंट के इनपुट के साथ)

