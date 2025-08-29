5 दिन में 80% की तूफानी तेजी, धमाल मचाए है यह छोटकू शेयर, महीने भर में 111% चढ़ा दाम

रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों में 5 दिन में 80% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पांच दिन में रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयर 90.83 रुपये से बढ़कर 163.43 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है।

एक छोटी कंपनी रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयर पिछले कुछ दिनों से बाजार में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 163.43 रुपये पर बंद हुए हैं। रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। कंपनी के शेयरों में पिछले 5 दिन में 80 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पांच दिन में रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयर 90.83 रुपये से बढ़कर 163.43 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 60.10 रुपये है।

एक महीने में शेयरों में 111% की तेजी

रिलाएबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड (Reliable Data Services) के शेयरों में पिछले एक महीने में 111 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। इस छोटी कंपनी के शेयर 29 जुलाई 2025 को 77.18 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 163.43 रुपये पर बंद हुए हैं। रिलाएबल डेटा सर्विसेज ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। कंपनी हर शेयर पर 0.4 पर्सेंट का डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर 2025 फिक्स की है।