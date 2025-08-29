c share jumped 80 percent in just 5 days rises 111 Percent in a month 5 दिन में 80% की तूफानी तेजी, धमाल मचाए है यह छोटकू शेयर, महीने भर में 111% चढ़ा दाम, Business Hindi News - Hindustan
5 दिन में 80% की तूफानी तेजी, धमाल मचाए है यह छोटकू शेयर, महीने भर में 111% चढ़ा दाम

रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों में 5 दिन में 80% की तूफानी तेजी देखने को मिली है। पांच दिन में रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयर 90.83 रुपये से बढ़कर 163.43 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:13 PM
एक छोटी कंपनी रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयर पिछले कुछ दिनों से बाजार में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 163.43 रुपये पर बंद हुए हैं। रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। कंपनी के शेयरों में पिछले 5 दिन में 80 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पांच दिन में रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयर 90.83 रुपये से बढ़कर 163.43 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 60.10 रुपये है।

एक महीने में शेयरों में 111% की तेजी
रिलाएबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड (Reliable Data Services) के शेयरों में पिछले एक महीने में 111 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। इस छोटी कंपनी के शेयर 29 जुलाई 2025 को 77.18 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 163.43 रुपये पर बंद हुए हैं। रिलाएबल डेटा सर्विसेज ने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। कंपनी हर शेयर पर 0.4 पर्सेंट का डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 सितंबर 2025 फिक्स की है।

शेयरों की तेजी पर एक्सचेंज ने मांगी सफाई
स्टॉक एक्सचेंजों ने शेयरों में आई तेजी पर पिछले दिनों रिलाएबल डेटा सर्विसेज से स्पष्टीकरण मांगा। कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया है कि उसके पास शेयरों की कीमतों पर असर डालने वाली कोई इंफॉर्मेशन/इवेंट नहीं है। पिछले छह महीने में रिलाएबल डेटा सर्विसेज के शेयरों में करीब 123 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 28 फरवरी 2025 को 73.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 अगस्त 2025 को 163.43 रुपये पर बंद हुए हैं। दो महीने में कंपनी के शेयरों में 116 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। रिलाएबल डेटा सर्विसेज में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71.77 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 28.23 पर्सेंट है।

