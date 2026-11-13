सोना-चांदी में निचले स्तर से लौटी खरीदारी, जानें आगे कहां तक जा सकते हैं भाव?

मुख्य बातें

सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली। हालांकि, बाजार में दोनों कीमती धातुओं को लेकर अभी भी सतर्कता बनी हुई है। अमेरिका में महंगाई की चिंताओं के बीच फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका ने सोने-चांदी की तेजी पर दबाव बना रखा है।

MCX पर सोने-चांदी का हाल MCX पर सोने का भाव शुक्रवार को 1,36,502 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। शुरुआती कारोबार में सोने ने 1,37,587 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऊपरी स्तर छुआ। वहीं, चांदी की कीमत 1,79,692 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली। खरीदारी बढ़ने के बाद चांदी 1,80,199 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली। COMEX पर सोना 3,920 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। इससे पहले यह गिरकर 3,850 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था, जो करीब एक साल का निचला स्तर है। वहीं, चांदी भी 52 सप्ताह के निचले स्तर 48.050 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंचने के बाद संभली।

सोने-चांदी पर क्यों बना हुआ है दबाव? मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका में महंगाई की नई चिंताओं के कारण फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड में भी तेजी आई है।

SEBI रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका सोने और चांदी के लिए नकारात्मक संकेत है। मजबूत डॉलर और बढ़ती बॉन्ड यील्ड से इनकी कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

Giottus.com के CEO विक्रम सुब्बुराज का कहना है कि मजबूत डॉलर के कारण दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है। वहीं, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से सोने और चांदी जैसे ऐसे निवेश विकल्पों का आकर्षण कम होता है, जिनसे ब्याज के रूप में कोई आमदनी नहीं होती। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने भी महंगाई की चिंता बढ़ाई है।

सोने में कहां है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के लिए 4,000 डॉलर प्रति औंस का स्तर दोबारा हासिल करना जरूरी है। इसके ऊपर टिकने पर बाजार में स्थिरता लौट सकती है। वहीं, 3,870 डॉलर के नीचे फिसलने पर सोना 3,800 डॉलर प्रति औंस तक गिर सकता है।

MCX पर सोने के लिए 1,38,300 रुपये का स्तर अहम है। इसके ऊपर टिकने पर कीमतों में स्थिरता आ सकती है। वहीं, 1,34,000 रुपये के नीचे टूटने पर सोना 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक फिसल सकता है।

चांदी में भी तेजी की राह आसान नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी गुरुवार को 50 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गई थी। मजबूत डॉलर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, औद्योगिक मांग और निचले स्तरों पर खरीदारी से कीमतों को कुछ सहारा मिल रहा है।

पोनमुडी आर के मुताबिक, COMEX पर चांदी को स्थिरता हासिल करने के लिए 52 डॉलर प्रति औंस के ऊपर टिकना होगा। वहीं, 49 डॉलर के नीचे टूटने पर कीमतें 46.50 डॉलर तक गिर सकती हैं।

तकनीकी संकेतकों की बात करें तो चांदी का RSI करीब 32 पर है, जो इसे ओवरसोल्ड जोन के करीब दिखाता है। वहीं, MACD हिस्टोग्राम में हल्की सकारात्मक स्थिति संकेत देती है कि गिरावट की रफ्तार कुछ कम हुई है। हालांकि, अभी मजबूत रिकवरी के संकेत नहीं मिले हैं।

MCX पर चांदी के अहम स्तर भारतीय बाजार में चांदी को भी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से चुनौती मिल रही है। रुपये की कमजोरी घरेलू कीमतों को कुछ सहारा दे रही है, लेकिन यह सोने की तरह तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पोनमुडी आर के मुताबिक, MCX पर चांदी के लिए 1,88,000 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर पार करना जरूरी है। इसके ऊपर टिकने पर कीमतों में स्थिरता लौट सकती है। वहीं, 1,78,000 रुपये के नीचे टूटने पर चांदी 1,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल सकती है।

क्या करें निवेशक कुल मिलाकर, सोने और चांदी में निचले स्तरों से खरीदारी जरूर लौटी है, लेकिन इसे अभी मजबूत तेजी की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी। अमेरिकी फेड की ब्याज दर नीति, डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतें आगे दोनों धातुओं की दिशा तय करेंगी। फिलहाल बाजार में सतर्कता बरतने की जरूरत है।