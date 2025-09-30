buy this IT stock it will make you rich in 1 year says global brokerage firm clsa ग्लोबल ब्रोक्रेज फर्म ने कहा- खरीद लें यह IT स्टॉक, 1 साल में कर देगा मालामाल, Business Hindi News - Hindustan
ग्लोबल ब्रोक्रेज फर्म ने कहा- खरीद लें यह IT स्टॉक, 1 साल में कर देगा मालामाल

Tue, 30 Sep 2025 11:46 AM
IT Stocks: आने वाले दिनों में आईटी कंपनी कोफोर्ज के शेयर आपको मालामाल कर सकते हैं। सीएनबीसी टीवी-18 की रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग स्थित ब्रोकरेज ने कोफोर्ज के शेयरों पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग दी है। शेयर का टार्गेट प्राइस ₹2,346 रखा गया है, जो 30 सितंबर यानी आज के मौजूदा भाव (लगभग ₹1,547-₹1,584) से करीब 50% से 52% ऊपर है । CLSA का मानना है कि अगले 12 महीनों में शेयर की कीमत में इस स्तर तक उछाल आ सकता है।

ब्रोक्रेज फर्म के दावे के कारण

ब्रोक्रेज फर्म CLSA ने अपने दावे के सपोर्ट में कहा है कि कंपनी का नेतृत्व उसके सीईओ सुधीर सिंह के हाथों में सुरक्षित है, जिन्होंने मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को सलाह देने का तरीका अपनाते हुए, खासकर वित्तीय सेवाओं और ट्रैवल के क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है । इन्हीं दोनों क्षेत्रों से कंपनी की दो-तिहाई आमदनी होती है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कोफोर्ज का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2028 के बीच 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ेगा, जबकि इसी अवधि में EBDITA और EPS क्रमशः 16 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। कंपनी ने बीमा क्षेत्र में डक क्रीक और गाइड वेयर जैसे बड़े टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

शेयर में 4 पर्सेंट तक की उछाल

इस रिपोर्ट के आने के बाद कोफोर्ज के शेयरों में आज करीब 4% की बढ़त देखी गई। वहीं, 11:30 बजे के करीब कोफोर्ज के शेयर 3.16 पर्सेंट ऊपर 1601.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। हालांकि, इस साल अब तक यह शेयर लगभग 20% नीचे है।

क्या हैं चुनौतियां

आईटी स्टॉक कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 डॉलर का शुल्क, कमजोर मांग, आय में खराब वृद्धि, एआई का खतरा और यूएस हायर एक्ट।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

