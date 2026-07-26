सोमवार को इन 3 शेयरों पर लगाएं दांव! आनंद राठी के एक्सपर्ट ने दी ‘Buy’ कॉल

अगर आप सोमवार 27 जुलाई 2026 को शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, अमेरिका-ईरान विवाद, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली रही। शुक्रवार को सेंसेक्स 332 अंक टूटकर 76,059.77 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 102 अंक गिरकर 23,767.45 पर आ गया। हालांकि, इस कमजोरी के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी सकारात्मक बना हुआ है और गिरावट के दौरान अच्छे शेयरों में खरीदारी का मौका मिल सकता है।

आनंद राठी के सीनियर टेक्निकल रिसर्च मैनेजर गणेश डोंगरे के अनुसार, निफ्टी फिलहाल 23,800 के अहम सपोर्ट स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले सप्ताह निफ्टी 24,500-24,600 के मजबूत रेजिस्टेंस को पार नहीं कर सका, लेकिन चार्ट पर लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कि अगर निफ्टी 23,700-23,800 के स्तर को बनाए रखता है, तो अगले सप्ताह इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और यह दोबारा 23,800 से 24,300 के दायरे में पहुंच सकता है। वहीं, अगर भविष्य में निफ्टी 24,600 के ऊपर मजबूती से बंद होता है तो यह 25,000 के स्तर की ओर नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में उन्होंने निवेशकों को 'Buy on Dips' यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने की सलाह दी है।

बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें पिछले सप्ताह करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई और यह 56,693 पर बंद हुआ। हालांकि, यह अभी भी अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के ऊपर बना हुआ है, जो मजबूत सपोर्ट का संकेत देता है। डोंगरे का कहना है कि बैंक निफ्टी को नई तेजी के लिए 58,000-58,500 के स्तर के ऊपर निकलना होगा। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में यह 60,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। फिलहाल 56,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है।

गणेश डोंगरे ने सोमवार के लिए तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। पहला नाम जिंदल स्टील (Jindal Steel) का है, जिसे 1,040 रुपये के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। इसका टारगेट 1,100 रुपये और स्टॉप लॉस 1,000 रुपये रखा गया है। दूसरा शेयर विप्रो (Wipro) है। इसे 175 रुपये के स्तर पर खरीदने की सलाह है, जहां 195 रुपये का लक्ष्य और 165 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है। तीसरा शेयर लोढ़ा डेवलपर्स (Lodha Developers) है, जिसे 1,145 रुपये के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। इस शेयर के लिए 1,190 रुपये का टारगेट और 1,120 रुपये का स्टॉप लॉस तय किया गया है।