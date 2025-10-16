Hindustan Hindi News
buy low priced gold this dhanteras hallmarked 9 carat gold is now in demand

धनतेरस पर खरीदें कम दाम वाला सोना, अब हॉलमार्क वाले 9 कैरेट गोल्ड की धूम

Thu, 16 Oct 2025 08:15 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे पारंपरिक 22 और 24 कैरेट के जेवरात ज्यादातर खरीदारों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। हालांकि, चमक कम नहीं हुई है, बस इसका रुख बदल गया है। अब ग्राहक 18 और 9 कैरेट जैसे विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं, जो वही आकर्षण एक किफायती दाम पर देते हैं।

क्या 9 कैरेट गोल्ड एक अच्छा निवेश है?

नहीं, विशेषज्ञों के अनुसार 9 कैरेट गोल्ड निवेश का अच्छा विकल्प नहीं है। क्योंकि, 9 कैरेट गोल्ड में केवल 37.5% शुद्ध सोना होता है। निवेश के लिहाज से इसकी अपनी आंतरिक कीमत बहुत कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपका मकसद धन का संरक्षण या निवेश करना है, तो हमेशा 22 कैरेट (ज्वैलरी के लिए) या 24 कैरेट (सिक्के, बार के लिए) जैसे उच्चतम शुद्धता वाले सोने को चुनना चाहिए।

बेचते समय मुश्किल

9 कैरेट गोल्ड को ज्यादातर ज्वैलर्स बेचने या गिरवी रखने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं। इसकी बिक्री मूल्य पर मेकिंग चार्ज का ज्यादा असर होता है, सोने की कीमत का नहीं।

फिर 9 कैरेट गोल्ड किसके लिए अच्छा है?

9 कैरेट गोल्ड फैशन और रोजाना पहनने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

मजबूत और टिकाऊ: इसमें मिलाए जाने वाले अन्य धातु (alloy) इसे बहुत मजबूत बनाते हैं, जिससे यह रोजाना पहनने के लिए आदर्श है।

किफायती: कम कीमत होने की वजह से लोग आसानी से सोने के जेवरात खरीद सकते हैं और उन्हें पहन सकते हैं।

जेन जेड में लोकप्रिय: जेन जेड और मिलेनियल जैसे युवा वर्ग इसे 'पहनने वाली सस्ती लक्जरी' के तौर पर अपना रहे हैं। उनका मानना है कि ज्वैलरी को लॉकर में बंद करके रखने के बजाय पहनना चाहिए।

थोड़ा शुद्ध सोना लेना बेहतर या ज्यादा मात्रा में 9 कैरेट सोना?

केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया की सलाह है कि थोड़ी मात्रा में शुद्ध सोना (जैसे 18K या 22K) लेना, 9 कैरेट सोने की बड़ी मात्रा से हमेशा बेहतर है।

आप सोने की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक कीमत खरीद रहे हैं। 22K या 18K सोने को बेचना, गिरवी रखना या बदलना आसान है और बाजार में इसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा है।

हॉलमार्किंग से क्या फायदा हुआ?

जुलाई 2025 में सरकार ने 9 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग को मंजूरी दी। इससे ग्राहकों में भरोसा बढ़ेगा क्योंकि उन्हें यह पक्का ज्ञान होगा कि जेवर में जितनी शुद्धता का दावा किया जा रहा है, वह सही है।

आपके लिए क्या सही है?

अगर निवेश चाहिए तो 22 कैरेट या 24 कैरेट गोल्ड ही खरीदें। यह आपकी पूंजी को सुरक्षित रखेगा और बेचने में आसानी होगी। अगर फैशन और रोजाना पहनना चाहते हैं तो 9 कैरेट या 14 कैरेट गोल्ड एक बेहतरीन, टिकाऊ और किफायती विकल्प है।

