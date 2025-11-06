Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़businessman who turn now uber driver for a cause he runs 1450 crore rs business detail here
1450 करोड़ रुपये का बिजनेस फिर भी कैब चला रहा 86 वर्षीय बुजुर्ग, बेहद खास मकसद

1450 करोड़ रुपये का बिजनेस फिर भी कैब चला रहा 86 वर्षीय बुजुर्ग, बेहद खास मकसद

संक्षेप: बिजनेसमैन नव शाह ने उबर कैब बुक की थी और जैसे ही कार में बैठे तो उन्होंने बुजुर्ग ड्राइवर को देखा। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि वह कैब एक खास मकसद से चलाते हैं। वह एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 1,450 करोड़ रुपये से अधिक है।

Thu, 6 Nov 2025 07:21 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिजी में भारतीय कारोबारी को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन की सोच ही बदल दी। दरअसल, बिजनेसमैन नव शाह ने उबर कैब बुक की थी और जैसे ही कार में बैठे तो उन्होंने बुजुर्ग ड्राइवर को देखा। शाह ने 86 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति से सामान्य बातचीत शुरू की। इस दौरान शाह को बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि वह कैब एक खास मकसद से चलाते हैं। वह एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 175 मिलियन डॉलर (करीब 1,450 करोड़ रुपये) से अधिक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कितना बड़ा है कारोबार

बातचीत के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने शाह को बताया कि उनके परिवार का फिजी में बड़ा कारोबार हैं। इनमें 13 ज्वेलरी स्टोर्स, छह रेस्तरां, एक क्षेत्रीय अखबार, चार सुपरमार्केट और एक परफ्यूम की थोक-खुदरा कंपनी शामिल है। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि कि उनके पिता ने 1929 में मात्र पांच पाउंड से इस कारोबार की नींव रखी थी, जो अब परिवार की मेहनत से एक साम्राज्य बन चुका है।

क्या है खास मकसद?

उबर ड्राइवर ने कैब चलाने के मकसद के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि वे पिछले दस सालों से हर साल 24 लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तीन बेटियां हैं, जो सभी उच्च शिक्षित और सफल हैं। उनकी कामयाबी ने मुझे प्रेरित किया कि और लड़कियां भी अपने सपनों को साकार कर सकें। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा।

हजारों लोगों ने इस बुजुर्ग उद्यमी की विनम्रता और सेवा भावना की सराहना की। एक यूजर ने लिखा-ये व्यक्ति जीवित किंवदंती हैं। इस मुलाकात से प्रभावित होकर नव शाह ने इस कहानी का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि सफलता का असली अर्थ पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि दया और उदारता में है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।