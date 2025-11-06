1450 करोड़ रुपये का बिजनेस फिर भी कैब चला रहा 86 वर्षीय बुजुर्ग, बेहद खास मकसद
संक्षेप: बिजनेसमैन नव शाह ने उबर कैब बुक की थी और जैसे ही कार में बैठे तो उन्होंने बुजुर्ग ड्राइवर को देखा। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि वह कैब एक खास मकसद से चलाते हैं। वह एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करीब 1,450 करोड़ रुपये से अधिक है।
फिजी में भारतीय कारोबारी को एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन की सोच ही बदल दी। दरअसल, बिजनेसमैन नव शाह ने उबर कैब बुक की थी और जैसे ही कार में बैठे तो उन्होंने बुजुर्ग ड्राइवर को देखा। शाह ने 86 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति से सामान्य बातचीत शुरू की। इस दौरान शाह को बुजुर्ग व्यक्ति ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि वह कैब एक खास मकसद से चलाते हैं। वह एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 175 मिलियन डॉलर (करीब 1,450 करोड़ रुपये) से अधिक है।
कितना बड़ा है कारोबार
बातचीत के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ने शाह को बताया कि उनके परिवार का फिजी में बड़ा कारोबार हैं। इनमें 13 ज्वेलरी स्टोर्स, छह रेस्तरां, एक क्षेत्रीय अखबार, चार सुपरमार्केट और एक परफ्यूम की थोक-खुदरा कंपनी शामिल है। बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया कि कि उनके पिता ने 1929 में मात्र पांच पाउंड से इस कारोबार की नींव रखी थी, जो अब परिवार की मेहनत से एक साम्राज्य बन चुका है।
क्या है खास मकसद?
उबर ड्राइवर ने कैब चलाने के मकसद के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि वे पिछले दस सालों से हर साल 24 लड़कियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी तीन बेटियां हैं, जो सभी उच्च शिक्षित और सफल हैं। उनकी कामयाबी ने मुझे प्रेरित किया कि और लड़कियां भी अपने सपनों को साकार कर सकें। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा।
हजारों लोगों ने इस बुजुर्ग उद्यमी की विनम्रता और सेवा भावना की सराहना की। एक यूजर ने लिखा-ये व्यक्ति जीवित किंवदंती हैं। इस मुलाकात से प्रभावित होकर नव शाह ने इस कहानी का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने लिखा कि सफलता का असली अर्थ पैसे या शोहरत में नहीं, बल्कि दया और उदारता में है।