बस बनाने वाली कंपनी के शेयर पर टूटे निवेशक, एनालिस्ट बोले- ₹150 तक जाएगा भाव, खरीदो

शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के शानदार नतीजे रहे। दरअसल, कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ। साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर टारगेट प्राइस को भी अपग्रेड किया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 02:31 PM
Ashok Leyland shares: बस बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड के शेयरों में आज, सोमवार 18 अगस्त 2025 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 9% उछलकर 132.80 के स्तर पर पहुंच गया था। शेयरों में इस तेजी के पीछे जून तिमाही के शानदार नतीजे रहे। दरअसल, कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ। साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर पर टारगेट प्राइस को भी अपग्रेड किया है।

जून तिमाही के नतीजे

जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 13% बढ़कर ₹594 करोड़ तक पहुंचना और रेवेन्यू में 1.5% की बढ़त के साथ ₹8,725 करोड़ दर्ज होना। इसके अलावा EBITDA 6.6% की वृद्धि के साथ ₹970 करोड़ रहा और मार्जिन बढ़कर 11% हो गया, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। ब्रोकरेज हाउसों ने कंपनी के नतीजों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। यूएसबी, मोतीलाल ओसवाल और चॉइस ब्रोकिंग जैसे प्रमुख संस्थानों ने Buy रेटिंग देते हुए अगले 12 महीनों के लिए ₹140 से ₹150 तक का टारगेट प्राइस तय किया है। उनका मानना है कि कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत है, मार्जिन सुधार रहे हैं और नई उत्पाद पाइपलाइन के साथ-साथ EV आर्म का मोबिलिटी की तरफ स्विच करना लाभदायक रहेगा, कंपनी के लिए लंबे समय तक विकास का आधार बनेगा।

कुल मिलाकर, विश्लेषकों को लगता है कि मौजूदा स्तर (₹131–₹132) से कंपनी के शेयरों में आगे भी 10–15% तक का संभावित अपसाइड देखने को मिल सकता है। कंपनी की मजबूत कमर्शियल व्हीकल बिक्री, डिफेंस और एक्सपोर्ट सेगमेंट में वृद्धि और इलेक्ट्रिक वाहनों में आक्रामक निवेश इसे ऑटो सेक्टर की सबसे आकर्षक कंपनियों में से एक बना रहे हैं।

