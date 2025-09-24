बस बनाने वाली कंपनी के शेयर पर गोल्डमैन सैक्स अलर्ट, शेयर बेचने की होड़, ₹140 का टारगेट प्राइस

इस गिरावट की मुख्य वजह ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स द्वारा कंपनी के स्टॉक पर दिया गया डाउनग्रेड है। बुधवार को अशोक लीलैंड का शेयर ₹140.70 पर 2.36% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। हालांकि, स्टॉक ने इस साल अब तक 35% की बढ़त दर्ज की है।

Ashok Leyland Ltd: भारत की प्रमुख कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयर बुधवार, 24 सितंबर को शुरुआती कारोबार में लगभग 3% तक गिरावट के साथ खुले। इस गिरावट की मुख्य वजह ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स द्वारा कंपनी के स्टॉक पर दिया गया डाउनग्रेड है। बुधवार को अशोक लीलैंड का शेयर ₹140.70 पर 2.36% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। हालांकि, स्टॉक ने इस साल अब तक 35% की बढ़त दर्ज की है।

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स ने अशोक लीलैंड को 'न्यूट्रल' रेटिंग दी है और इसका प्राइस टारगेट ₹140 तय किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में आए जोरदार रैली के बाद अब स्टॉक में लिमिटेड अपसाइड बची है। ब्रोकरेज के अनुसार, भारी टन भार वाले वाहनों की ओर शिफ्ट और कमर्शियल व्हीकल उद्योग में मार्जिन सुधार की संभावनाएँ अब ज्यादातर मौजूदा स्टॉक प्राइस में शामिल हो चुकी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अब कैपेक्स (निवेश) आधारित मॉडल से हटकर कंजम्पशन (खपत) आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही है। अगले 12 महीनों में कारों की बिक्री की वृद्धि दर कमर्शियल वाहनों की तुलना में ज्यादा रहने की संभावना है।

गोल्डमैन सैक्स ने यह भी माना कि कुछ कारक ऐसे हैं, जो स्टॉक को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे: पुराने वाहनों की जगह नए वाहनों की रिप्लेसमेंट डिमांड में तेजी। खपत-आधारित सेक्टर्स में मजबूती से आने वाले दूसरे ऑर्डर बेनिफिट्स। लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उम्मीद से बेहतर वृद्धि, खासकर अशोक लीलैंड की हाल ही में लॉन्च की गई ‘साथी’ रेंज की वजह से।

डीजल वाहनों पर टैक्स घटा अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक और सीईओ शेनु अग्रवाल ने हाल ही में CNBC-TV18 से बातचीत में कहा कि जीएसटी दरों में हालिया कमी से कंपनी को मजबूत बढ़त मिलने की उम्मीद है। अग्रवाल ने बताया कि डीज़ल वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करने से ग्राहकों की लागत सीधे तौर पर कम होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि असली फायदा खपत (कंजम्पशन) बढ़ने से माल ढुलाई की मांग (फ्रेट डिमांड) में तेजी से होगा। हालांकि, FY26 के लिए सटीक ग्रोथ अनुमान अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अशोक लीलैंड को उम्मीद है कि ट्रकों की मांग उद्योग के शुरुआती 3-5% ग्रोथ अनुमान से ज्यादा होगी। कंपनी ने अपने कैपेक्स (निवेश योजना) को भी बढ़ा दिया है। FY26 में कंपनी का कैपेक्स ₹1,000 करोड़ से अधिक रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों की तुलना में दोगुना है। यह निवेश कंपनी की सस्टेनेबल और क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ने की तैयारी का हिस्सा है।