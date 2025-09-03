Bus maker company ashok leyland share may go up to 150 rupees 5000 crore investment plan ₹5000 करोड़ निवेश करेगी बस बनाने वाली यह कंपनी, ₹150 पर जाएगा शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bus maker company ashok leyland share may go up to 150 rupees 5000 crore investment plan

₹5000 करोड़ निवेश करेगी बस बनाने वाली यह कंपनी, ₹150 पर जाएगा शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

कंपनी ने चीन की बैटरी टेक्नोलॉजी फर्म CALB Group के साथ एक लंबी अवधि की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर अगली पीढ़ी की बैटरियां विकसित और निर्मित करेंगी, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के साथ-साथ नॉन-ऑटोमोटिव एप्लिकेशंस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी किया जाएगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:28 AM
share Share
Follow Us on
₹5000 करोड़ निवेश करेगी बस बनाने वाली यह कंपनी, ₹150 पर जाएगा शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

Ashok Leyland Share: ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड ने भारत में अगले 7–10 वर्षों में बैटरी लोकलाइजेशन पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी पर अपना तेजी वाला रुख दोहराया है। बता दें कि आज बुधवार को बस बनाने वाली कंपनी के शेयर 129.22 रुपये पर ट्रेड कर रहे है। इसमें मामूली गिरावट है। कंपनी ने चीन की बैटरी टेक्नोलॉजी फर्म CALB Group के साथ एक लंबी अवधि की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर अगली पीढ़ी की बैटरियां विकसित और निर्मित करेंगी, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के साथ-साथ नॉन-ऑटोमोटिव एप्लिकेशंस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी किया जाएगा।

बैटरी निर्माण में अशोक लीलैंड का बड़ा निवेश प्लान

ऑटोमेकर अशोक लीलैंड अगले 2 से 3 साल में 300–600 करोड़ रुपये निवेश कर एलएफपी टेक्नोलॉजी (LFP Technology) आधारित बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। वहीं, अगले 7–10 साल में 5,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश करने का लक्ष्य भी कंपनी ने तय किया है।

क्या है टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज फर्म सिटी (Citi) ने अशोक लीलैंड पर अपना बाय रेटिंग कायम रखा है और 150 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का बैटरी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में आक्रामक निवेश भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सेल प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है। इधर, नोमुरा ने कहा कि अशोक लीलैंड की शुरुआती प्राथमिकता अशोक लीलैंड और स्विच मोबिलिटी की कैप्टिव ईवी बैटरी जरूरतों को पूरा करने पर होगी। इसके बाद कंपनी धीरे-धीरे नॉन-कैप्टिव डिमांड की ओर विस्तार करेगी, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर और एनर्जी स्टोरेज मार्केट्स दोनों शामिल होंगे। बता दें कि अशोक लीलैंड भारत में CALB का एक्सक्लूसिव पार्टनर होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर शुरू होगी, तब CALB अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स को अशोक लीलैंड के माध्यम से ही बाजार में लाएगा।

जीएसटी कटौती और कंपनी की संभावनाएं

नोमुरा का कहना है कि संभावित जीएसटी कटौती का शुरुआती असर मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहन (MHCV) की बिक्री पर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, यह रिप्लेसमेंट डिमांड को मजबूत कर सकता है। ब्रोकरेज ने आगे कहा कि आने वाले समय में अशोक लीलैंड की मार्जिन्स और बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि बाजार में मिलने वाले डिस्काउंट्स धीरे-धीरे कम हो जाएंगे।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।