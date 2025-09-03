₹5000 करोड़ निवेश करेगी बस बनाने वाली यह कंपनी, ₹150 पर जाएगा शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

कंपनी ने चीन की बैटरी टेक्नोलॉजी फर्म CALB Group के साथ एक लंबी अवधि की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर अगली पीढ़ी की बैटरियां विकसित और निर्मित करेंगी, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के साथ-साथ नॉन-ऑटोमोटिव एप्लिकेशंस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी किया जाएगा।

Ashok Leyland Share: ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड ने भारत में अगले 7–10 वर्षों में बैटरी लोकलाइजेशन पर 5,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी पर अपना तेजी वाला रुख दोहराया है। बता दें कि आज बुधवार को बस बनाने वाली कंपनी के शेयर 129.22 रुपये पर ट्रेड कर रहे है। इसमें मामूली गिरावट है। कंपनी ने चीन की बैटरी टेक्नोलॉजी फर्म CALB Group के साथ एक लंबी अवधि की एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां मिलकर अगली पीढ़ी की बैटरियां विकसित और निर्मित करेंगी, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल के साथ-साथ नॉन-ऑटोमोटिव एप्लिकेशंस और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी किया जाएगा।

बैटरी निर्माण में अशोक लीलैंड का बड़ा निवेश प्लान ऑटोमेकर अशोक लीलैंड अगले 2 से 3 साल में 300–600 करोड़ रुपये निवेश कर एलएफपी टेक्नोलॉजी (LFP Technology) आधारित बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। वहीं, अगले 7–10 साल में 5,000 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश करने का लक्ष्य भी कंपनी ने तय किया है।

क्या है टारगेट प्राइस ब्रोकरेज फर्म सिटी (Citi) ने अशोक लीलैंड पर अपना बाय रेटिंग कायम रखा है और 150 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का बैटरी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में आक्रामक निवेश भारत के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। कंपनी मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सेल प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है। इधर, नोमुरा ने कहा कि अशोक लीलैंड की शुरुआती प्राथमिकता अशोक लीलैंड और स्विच मोबिलिटी की कैप्टिव ईवी बैटरी जरूरतों को पूरा करने पर होगी। इसके बाद कंपनी धीरे-धीरे नॉन-कैप्टिव डिमांड की ओर विस्तार करेगी, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर और एनर्जी स्टोरेज मार्केट्स दोनों शामिल होंगे। बता दें कि अशोक लीलैंड भारत में CALB का एक्सक्लूसिव पार्टनर होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर शुरू होगी, तब CALB अपने स्थानीय प्रोडक्ट्स को अशोक लीलैंड के माध्यम से ही बाजार में लाएगा।