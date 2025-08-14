बस बनाने वाली कंपनी को हुआ ₹594 करोड़ का प्रॉफिट, शेयर खरीदने की लूट, ₹121 पर आया भाव

बस बनाने वाली कंपनी हिंदुजा समूह की भारतीय प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने गुरुवार, 14 अगस्त को अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 525 करोड़ रुपये की तुलना में साल-दर-साल 13.4% बढ़कर 594 करोड़ रुपये हो गया।

Ashok Leyland Q1 Results: बस बनाने वाली कंपनी हिंदुजा समूह की भारतीय प्रमुख कंपनी अशोक लीलैंड ने गुरुवार, 14 अगस्त को अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के 525 करोड़ रुपये की तुलना में साल-दर-साल 13.4% बढ़कर 594 करोड़ रुपये हो गया। यह आंकड़ा एनालिस्ट्स के अनुमान से भी अधिक रहा। कंपनी ने पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक ₹8,725 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के ₹8,598 करोड़ रुपये से 1.5% ज़्यादा है। साथ ही, कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री भी रिकॉर्ड 44,238 यूनिट्स के साथ पहली तिमाही में दर्ज की गई। बता दें कि आज कंपनी के शेयर 2 पर्सेंट तक चढ़कर 121.45 रुपये पर आ गए थे।

क्या है डिटेल परिचालन स्तर पर, EBITDA ₹970 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के ₹911 करोड़ रुपये से 6.5% ज़्यादा है। लागत कंट्रोल उपायों के चलते, मार्जिन 50 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 10.6% से बढ़कर 11% हो गया। कंपनी ने अपनी आय रिपोर्ट में कहा, "घरेलू एमएचसीवी उद्योग की बिक्री पिछले साल की पहली तिमाही के उच्च आधार पर लगभग स्थिर रही। अशोक लीलैंड के एमएचसीवी ट्रकों की बिक्री (रक्षा को छोड़कर) में 2% की वृद्धि हुई, जिससे साल-दर-साल बाजार हिस्सेदारी 28.9% से बढ़कर 30.7% हो गई। एमएचसीवी बस टीआईवी (इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर) में 5% की वृद्धि हुई। अशोक लीलैंड ने एमएचसीवी बसों में घरेलू बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखी।"