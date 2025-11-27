Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bus Maker Ashok Leyland shares jump 6 percent on Hinduja Leyland merger
विलय की मंजूरी की खबर से बस बनाने वाली कंपनी पर टूट पड़े निवेशक, ₹158 पर आया भाव

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 03:54 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Ashok Leyland shares: अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार के कारोबार में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के शेयर आज 158.88 रुपये पर आ गए। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक वजह है। दरअसल, कंपनी की प्रमुख सहायक कंपनी हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड ने एनडीएल वेंचर्स लिमिटेड के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी। एचएलएफ के निदेशक मंडल ने 25 नवंबर, 2025 को इस योजना को मंजूरी दे दी। इस घोषणा के बाद शेयर में भारी खरीदारी देखी गई और इसने व्यापक क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।

शेयर के हाल

बीएसई पर शेयर 6.4 प्रतिशत बढ़कर 158.50 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछली बार यह 148.95 रुपये पर बंद हुआ था। अंतिम बार शेयर की कीमत 6.11 प्रतिशत बढ़कर 158.05 रुपये पर कारोबार कर रही थी। यह तेजी तब आई है जब व्यापक बाजार में सुस्ती बनी हुई है, बीएसई ऑटो इंडेक्स 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 61,452.19 पर कारोबार कर रहा है। अशोक लीलैंड इस साल निवेशकों के लिए लगातार धन सृजन करने वाला शेयर रहा है और 2025 में अब तक इसके शेयर में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

नियामक फाइलिंग के अनुसार, इस विलय का उद्देश्य वाणिज्यिक और निजी वाहनों के फाइनेंस कारोबार को एक लिस्टेड यूनिट के अंतर्गत समेकित करना है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि एनडीएल वेंचर्स लिमिटेड हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड में रखे गए प्रत्येक 10 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य) के लिए 25 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपये अंकित मूल्य) जारी और आवंटित करेगी। विलय की 'निर्धारित तिथि' 1 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है, जो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और अन्य नियामक प्राधिकरणों से अनुमोदन के अधीन है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस ने परिचालन से कुल 4,473.33 करोड़ रुपये की आय और 7,299.23 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति की सूचना दी।

टारगेट प्राइस क्या है

19 नवंबर के एक नोट में, ब्रोकरेज फर्म देवेन चोकसी ने शेयर की अपनी रेटिंग को 'बाय' से संशोधित कर 'जमा करें' कर दिया और टारगेट प्राइस 156 रुपये निर्धारित किया। इसी प्रकार, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 15 नवंबर के अपने नोट में 165 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ शेयर पर 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखी।

