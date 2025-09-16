₹155 पर जा सकता है बस बनाने वाली कंपनी का यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- खरीदो

कंपनी की कमाई का अनुमान भी FY26–28E के लिए 5–6% तक बढ़ाया गया है। सिटी का मानना है कि अशोक लेलैंड की मांग उम्मीद से बेहतर रहेगी और मुनाफे का मार्जिन भी मजबूत रहेगा। इसी वजह से कंपनी के शेयर का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर ₹155 किया गया है।

Ashok Leyland Ltd: अशोक लेलैंड के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर मामूली तेजी के साथ 135.10 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। इधर, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी (Citi) ने हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लेलैंड पर अपना 'BUY' (खरीदने की सलाह) रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 10% बढ़ाकर ₹155 कर दिया है।

ब्रोकरेज ने क्या कहा? सिटी ने कहा कि उसने वाहन बिक्री को लेकर अनुमान थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि मांग पहले से बेहतर दिख रही है। इसमें आंशिक मदद GST दरों में कटौती से मिली है। ब्रोकरेज ने EBITDA मार्जिन के अनुमान भी बढ़ाए हैं, जिसकी वजह है- बेहतर ग्रॉस मार्जिन और ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके चलते FY26–28E के लिए EBITDA अनुमान में 4–6% की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी की कमाई का अनुमान भी FY26–28E के लिए 5–6% तक बढ़ाया गया है। सिटी का मानना है कि अशोक लेलैंड की मांग उम्मीद से बेहतर रहेगी और मुनाफे का मार्जिन भी मजबूत रहेगा। इसी वजह से कंपनी के शेयर का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर ₹155 किया गया है।

GST का असर अशोक लेलैंड पर पिछले हफ्ते अशोक लेलैंड के एमडी और सीईओ शेनू अग्रवाल ने कहा था कि ऑटो सेक्टर में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट (CV) पर जीएसटी दरों में कमी का सबसे बड़ा असर पड़ेगा। उनके अनुसार, यह बदलाव बदलाव/रिप्लेसमेंट मांग को बढ़ावा देगा और सीवी सेगमेंट सबसे बड़ा लाभार्थी होगा।

कंपनी की वित्तीय स्थिति बता दें कि कंपनी ने Q1 FY26 में 19.44% की बढ़त के साथ ₹657.72 करोड़ का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ दर्ज किया। पिछले साल इसी अवधि में यह लाभ ₹550.65 करोड़ था। राजस्व ₹11,708.54 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹10,696.8 करोड़ से ज्यादा है। जुलाई 2025 में अशोक लेलैंड ने 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए थे।