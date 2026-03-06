सिर्फ 1 पैसे पर खरीदा शेयर, अब 1352 रुपये शेयर का दाम, 4080 रुपये के बने 55 करोड़ रुपये

IIT बॉम्बे के स्टार्टअप इनक्यूबेटर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप ने 0.01 रुपये प्रति शेयर के दाम पर सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के शेयर खरीदे। इन शेयरों की मौजूदा वैल्यू करीब 55 करोड़ रुपये है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे का एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (SINE), सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के आईपीओ से बंपर रिटर्न कमाने वाला है। ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 मार्च 2026 को खुला था और 6 फरवरी को सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन रहा। सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के आईपीओ के प्राइस बैंड का अपर इंड 1352 रुपये है। अपर प्राइस बैंड पर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (SINE) के शेयरहोल्डिंग की वैल्यू करीब 55 करोड़ रुपये है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

1 पैसे प्रति शेयर पर खरीदे थे सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के शेयर

सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (SINE) ने सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स को शुरुआती दिनों में सपोर्ट किया था। सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के आईपीओ में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप ने 2.04 लाख तक शेयर बेचे हैं। आईपीओ में बेचे गए शेयरों से SINE को करीब 27.58 करोड़ रुपये मिलेंगे। सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप ने 0.01 रुपये प्रति शेयर (1 पैसे पर 1 शेयर) की औसत कॉस्ट पर कंपनी के शेयर खरीदे थे। SINE ने सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के आईपीओ में जो शेयर बेचे हैं, उसकी टोटल इनवेस्टमेंट वैल्यू करीब 2040 रुपये है।

इनवेस्टमेंट पर करीब 13.5 लाख गुना रिटर्न

सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के 2.04 लाख शेयर बेचने से सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (SINE) को करीब 27.58 लाख रुपये मिलेंगे। IIT बॉम्बे के स्टार्टअप इनक्यूबेटर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (SINE) को अपने ओरिजनल इनवेस्टमेंट के मुकाबले करीब 13.5 लाख गुना का भारी-भरकम रिटर्न मिलेगा। इतने शेयर बेचने के बाद भी SINE के पास करीब 2.04 लाख शेयर बचे रहेंगे। यानी, पुणे बेस्ड कंपनी में SINE की करीब 0.46 पर्सेंट हिस्सेदारी रहेगी। सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स के आईपीओ का टोटल साइज 1087 करोड़ रुपये का है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1287-1352 रुपये है। आईपीओ पूरी तरह से 80.43 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल है। चूंकि, आईपीओ में कोई फ्रेश शेयर सेल नहीं है, ऐसे में कंपनी को पब्लिक ऑफरिंग से कोई फंड नहीं मिलेगा। सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स में शुरुआत में दांव लगाने वाले और फाउंडर्स भी अपनी हिस्सेदारी को मोनेटाइज कर रहे हैं।