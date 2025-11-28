बंपर लिस्टिंग, पहले ही दिन 785 रुपये के पार पहुंचा शेयर, 30% से ज्यादा का फायदा

संक्षेप: सुदीप फार्मा के शेयर शुक्रवार को BSE में 23.77% के फायदे के साथ 733.95 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 6% से अधिक के उछाल के साथ 786.40 रुपये पर पहुंच गए हैं।

सुदीप फार्मा की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। सुदीप फार्मा के शेयर शुक्रवार को BSE में 23.77 पर्सेंट के फायदे के साथ 733.95 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 23.10 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 730 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में सुदीप फार्मा के शेयर का दाम 593 रुपये था। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 895 करोड़ रुपये तक का था। सुदीप फार्मा का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 नवंबर 2025 को खुला था और यह 25 नवंबर तक ओपन रहा।

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद और उछल गए कंपनी के शेयर

शानदार लिस्टिंग के बाद सुदीप फार्मा के शेयरों में और तेजी आई है। सुदीप फार्मा के शेयर BSE में 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 786.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। 593 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। NSE पर सुदीप फार्मा के शेयर 7 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 788.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 89.37 पर्सेंट थी, जो कि अब 76.15 पर्सेंट रह गई है।

IPO पर लगा था 93 गुना से ज्यादा दांव

सुदीप फार्मा का आईपीओ (Sudeep Pharma IPO) टोटल 93.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 15.65 गुना दांव लगा था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 116.72 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। सुदीप फार्मा के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 213.08 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 25 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को एक लॉट के लिए 14,825 रुपये लगाने पड़े।