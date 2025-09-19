IPO हो तो ऐसा, 74% फायदे पर बंपर लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशक मालामाल

एलटी एलेवेटर के शेयर शुक्रवार को 74.49% के फायदे के साथ 136.10 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 78 रुपये था। कंपनी का आईपीओ 182 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।

L.T.Elevator IPO: एलटी एलेवेटर के शेयरों की बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को मालामाल कर दिया है। एलटी एलेवेटर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 74.49 पर्सेंट के फायदे के साथ 136.10 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 78 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद एलटी एलेवेटर लिमिटेड के शेयरों में थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 1 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 134 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों ने 142.50 रुपये के हाई लेवल को भी छुआ है।

IPO पर लगा 182 गुना से ज्यादा दांव

एलटी एलेवेटर लिमिटेड (L.T.Elevator IPO) के आईपीओ पर टोटल 182.95 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 158.90 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 356.16 गुना दांव लगा। एलटी एलेवेटर लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 95.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एलटी एलेवेटर के आईपीओ में आम निवेशक 2 ही लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,49,600 रुपये का निवेश करना पड़ा।