Bumper listing LT Elevator Shares listed with over 74 Percent Premium IPO Price 78 rupee know details IPO हो तो ऐसा, 74% फायदे पर बंपर लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशक मालामाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bumper listing LT Elevator Shares listed with over 74 Percent Premium IPO Price 78 rupee know details

IPO हो तो ऐसा, 74% फायदे पर बंपर लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशक मालामाल

एलटी एलेवेटर के शेयर शुक्रवार को 74.49% के फायदे के साथ 136.10 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 78 रुपये था। कंपनी का आईपीओ 182 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 12:13 PM
share Share
Follow Us on
IPO हो तो ऐसा, 74% फायदे पर बंपर लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशक मालामाल

L.T.Elevator IPO: एलटी एलेवेटर के शेयरों की बाजार में बंपर लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को मालामाल कर दिया है। एलटी एलेवेटर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 74.49 पर्सेंट के फायदे के साथ 136.10 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 78 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद एलटी एलेवेटर लिमिटेड के शेयरों में थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 1 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 134 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों ने 142.50 रुपये के हाई लेवल को भी छुआ है।

IPO पर लगा 182 गुना से ज्यादा दांव
एलटी एलेवेटर लिमिटेड (L.T.Elevator IPO) के आईपीओ पर टोटल 182.95 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 158.90 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 356.16 गुना दांव लगा। एलटी एलेवेटर लिमिटेड के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 95.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। एलटी एलेवेटर के आईपीओ में आम निवेशक 2 ही लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 3200 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,49,600 रुपये का निवेश करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:5 टुकड़ों में बंट रहा अडानी का पावर शेयर, 1700% से ज्यादा चढ़ चुका है शेयर

क्या करती है कंपनी
एलटी एलेवेटर लिमिटेड (L.T.Elevator) की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई है। कंपनी क्वॉलिटी एलेवेटर सिस्टम सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। एलटी एलेवेटर का फोकस सुपीरियर सर्विस, इंजीनियरिंग या टेक्निकल सॉल्यूशंस पर है। कंपनी एलेवेटर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और एनुअल मेंटीनेंस जैसे कॉम्प्रेहेंसिव सॉल्यूशंस ऑफर करती है। क्वॉलिटी जांचने के लिए कंपनी के पास इन-हाउस टेस्टिंग लैब है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 85.14 पर्सेंट थी। अरविंद गुप्ता, उषा गुप्ता और यश गुप्ता कंपनी के प्रमोटर्स हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 39.37 करोड़ रुपये तक का था।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।