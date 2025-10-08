Bumper Listing Infinity Infoway Share listed with 90 Percent Premium doubled investors money on first day बंपर लिस्टिंग! इस शेयर ने पहले ही दिन दोगुना किया लोगों का पैसा, 100% उछला शेयर, Business Hindi News - Hindustan
बंपर लिस्टिंग! इस शेयर ने पहले ही दिन दोगुना किया लोगों का पैसा, 100% उछला शेयर

इन्फिनिटी इंफोवे के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। आईपीओ में इन्फिनिटी इंफोवे के शेयर का दाम 155 रुपये था। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर उछाल के साथ 309.20 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 12:21 PM
एक छोटी कंपनी इन्फिनिटी इंफोवे की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन लोगों का पैसा दोगुना कर दिया है। आईपीओ में इन्फिनिटी इंफोवे के शेयर का दाम 155 रुपये था। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर उछाल के साथ 309.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। इन्फिनिटी इंफोवे का आईपीओ दांव लगाने के लिए 30 सितंबर 2025 को खुला था और यह 3 अक्टूबर तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 24.42 करोड़ रुपये तक का था।

90% के फायदे के साथ हुई लिस्टिंग
इन्फिनिटी इंफोवे (Infinity Infoway) के शेयर बुधवार 8 अक्टूबर को 90 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 294.50 रुपये पर लिस्ट हुए। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 155 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद इन्फिनिटी इंफोवे के शेयर 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 309.20 रुपये पर पहुंच गए। इश्यू प्राइस के मुकाबले इन्फिनिटी इंफोवे के शेयर करीब 100 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी का मार्केट कैप बुधवार को 168 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

IPO पर लगा 277 गुना से ज्यादा दांव
इन्फिनिटी इंफोवे (Infinity Infoway) का आईपीओ टोटल 277.24 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 303.35 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 548.99 गुना दांव लगा। इन्फिनिटी इंफोवे के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 157.14 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इन्फिनिटी इंफोवे के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 1600 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2.48 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा है।

क्या करती है कंपनी
इन्फिनिटी इंफोवे लिमिटेड की शुरुआत साल 2008 में हुई है। इन्फिनिटी इंफोवे एक प्रमुख SaaS कंपनी है, कस्टमाइज्ड क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सॉल्यूशंस में इसका स्पेशलाइजेशन है। कंपनी एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, सीआरएम, एससीएम और एचआर मैनेजमेंट समेत कई सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज उपलब्ध कराती है।

