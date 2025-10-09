Bumper Listing DSM Fresh Foods Share crossed 125 rupee on first day IPO Price 100 rupee 100 रुपये का यह शेयर पहले ही दिन 125 रुपये के पार, लिस्टिंग पर बंपर मुनाफा, Business Hindi News - Hindustan
100 रुपये का यह शेयर पहले ही दिन 125 रुपये के पार, लिस्टिंग पर बंपर मुनाफा

डीएसएम फ्रेश फूड्स के शेयर 20% के फायदे के साथ 120 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में डीएसएम फ्रेश फूड्स के शेयर का दाम 100 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5% और उछलकर 126 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:16 PM
डीएसएम फ्रेश फूड्स ने शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत की है। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को अच्छा मुनाफा कराया है। डीएसएम फ्रेश फूड्स के शेयर 20 पर्सेंट के फायदे के साथ 120 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में डीएसएम फ्रेश फूड्स के शेयर का दाम 100 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और उछलकर 126 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 100 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले डीएसएम फ्रेश फूड्स के शेयर पहले ही दिन 26 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 59.06 करोड़ रुपये तक का था।

1.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
डीएसएम फ्रेश फूड्स (DSM Fresh Foods) का आईपीओ टोटल 1.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 0.96 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 2.06 गुना दांव लगा था। डीएसएम फ्रेश फूड्स के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 1.53 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2400 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.40 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा है।

क्या करती है डीएसएम फ्रेश फूड्स
डीएसएम फ्रेश फूड्स (DSM Fresh Foods) की शुरुआत मई 2015 में हुई है। कंपनी फ्रेश मीट और रेडी-टू-कुक/ ईट नॉन-वेज प्रॉडक्ट्स के बिजनेस में है। डीएसएम फ्रेश फूड्स, जैपफ्रेश (Zappfresh) ब्रांड नेम के तहत ऑपरेट करती है। जैपफ्रेश अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए क्वॉलिटी फ्रेश मीट ऑफर करती है। 13 अगस्त 2025 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 46 एंप्लॉयीज थे। डीएसएम फ्रेश फूड्स के प्रमोटर्स दीपांशु मनचंदा और प्रिया अग्रवाल हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 38.24 पर्सेंट थी, जो कि अब 28.11 पर्सेंट रह गई है।

