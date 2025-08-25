सोने के भाव में बंपर उछाल, एक झटके में चांदी 2627 रुपये हुई महंगी
Gold Silver Price 25 August: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बंपर तेजी है। आज बिना जीएसटी 24 कैरेट सोना 987 रुपये उछलकर 100347 रुपये पर पहुंच गया है। जबकि, चांदी के रेट एक ही झटके में 2627 रुपये बढ़ गए हैं। अब चांदी बिना जीएसटी के 116533 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 103355 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। वहीं, जीएसटी समेत चांदी की कीमत 120028 रुपये किलो हो गई है।
आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 113906 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 99358 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 1061 रुपये ही सस्ता रह गया है।
कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 983 रुपये चढ़कर 98960 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 102941 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
22 कैरेट गोल्ड की कीमत 904 रुपये तेज होकर 91012 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 94673 रुपये है।
आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 740 रुपये बढ़कर 74519 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 77516 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 60463 रुपये पर पहुंच गया है।
सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
बता दें जैसे-जैसे कैरेट की संख्या घटती है, सोने की शुद्धता भी घटती जाती है, और इसी कारण उसका भाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि 24 कैरेट सोने का भाव 22 कैरेट से और 22 कैरेट का भाव 18 कैरेट से हमेशा अधिक होता है।