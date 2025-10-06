bumper jump in gold prices crosses rs 119400 for the first time on mcx सोना-चांदी के भाव में बंपर उछाल, MCX पर गोल्ड पहली बार ₹119400 के पार, Business Hindi News - Hindustan
bumper jump in gold prices crosses rs 119400 for the first time on mcx

सोना-चांदी के भाव में बंपर उछाल, MCX पर गोल्ड पहली बार ₹119400 के पार

Gold Silver Price Today: सोने के भाव आज नए शिखर पर हैं। एमसीएक्स पर पहली बार सोना 119400 के पार पहुंच गए हैं। इसमें आज 1.14 पर्सेंट का उछाल आया है। इसके अलावा चांदी भी 147400 के पार पहुंच गई है। इसमें 1.17 पर्सेंट की तेजी दर्ज की गई है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:48 AM
सोना-चांदी के भाव में बंपर उछाल, MCX पर गोल्ड पहली बार ₹119400 के पार

Gold Silver Price Today: सोने के भाव आज नए शिखर पर हैं। एमसीएक्स सोना वायदा 1,19,490 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि एमसीएक्स चांदी के दिसंबर वायद ने 1,47,700 रुपये प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाई हासिल की। एमसीएक्स पर पहली बार सोना 119400 के पार पहुंच गए हैं। इसमें आज 1.14 पर्सेंट का उछाल आया है। इसके अलावा चांदी भी 147400 के पार पहुंच गई है। इसमें 1.17 पर्सेंट की तेजी दर्ज की गई है।

सुरक्षित मांग के कारण सोने की कीमतें पहली बार 3,900 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गईं। सत्र की शुरुआत में स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 3,900.40 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो सत्र की शुरुआत में 3,919.59 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.5 प्रतिशत बढ़कर 3,926.80 डॉलर हो गया।

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

भारत में हाजिर सोने की कीमतें इस साल अब तक 50 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सोने की कीमतों में हालिया तेजी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और आव्रजन नीतियों को लेकर अनिश्चितता है, जिसने वैश्विक आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

एक अन्य प्रमुख कारण इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद है। अमेरिकी डॉलर का कमज़ोर होना, चीन और भारत के केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक खरीदारी और मज़बूत हाजिर बाजार की मांग भी सोने की कीमतों में तेजी ला रही है।

सेबी में रजिस्टर्ड एनॉलिस्ट अनुज गुप्ता ने कहा, "वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और डॉलर की कमज़ोरी के बीच सोने और चांदी में तेज़ी जारी रह सकती है। 2025 के अंत तक एमसीएक्स पर सोना और चांदी ₹1,20,000 प्रति 10 ग्राम और ₹1,50,000 प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकते हैं।"

इस सप्ताह सोने के दाम में दिखेगी हलचल

इस सप्ताह सोने के दाम अस्थिर रह सकते हैं, क्योंकि निवेशक अमेरिकी सरकार के वित्त पोषण विधेयक, श्रम बाजार के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के बयानों पर नजर रखेंगे। विश्लेषकों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि गुरुवार को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के विवरण जारी होने से भी सर्राफा बाजार की धारणा प्रभावित होने की संभावना है। मुनाफावसूली बढ़ सकती है, जिसके बाद नए सिरे से खरीदारी भी हो सकती है। विश्लेषकों के अनुसार, पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में 3.5 से 4 प्रतिशत और वृद्धि हुई है।

यह बढ़ोतरी कमजोर अमेरिकी डॉलर और आंशिक अमेरिकी सरकार के बंद होने की चिंताओं के कारण हुई है, जिससे महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के जारी होने में देरी हुई है। उन्होंने कहा, बाजार सहभागी इस महीने के अंत में फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

