Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मार्केट में आएगा घरों और मंदिरों में रखा सोना? सरकार बदल सकती है पूरा सिस्टम, ‘बुलियन बैंक’ मॉडल ने बढ़ाई धड़कन

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भारत के प्रमुख ज्वेलर्स संगठन AIJGF ने सरकार को ‘बुलियन बैंक’ यानी गोल्ड बैंकिंग सिस्टम शुरू करने का सुझाव दिया है। इस मॉडल के जरिए घरों, मंदिरों और गोल्ड ETF में पड़े निष्क्रिय सोने को वित्तीय व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है। इससे सोने के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 

मार्केट में आएगा घरों और मंदिरों में रखा सोना? सरकार बदल सकती है पूरा सिस्टम, ‘बुलियन बैंक’ मॉडल ने बढ़ाई धड़कन

भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि भावनाओं, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक, हर मौके पर सोने की खरीदारी होती है। लेकिन, यही सोना अब देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव भी बना रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है और हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ सोना खरीदने में खर्च हो जाता है। इसी बढ़ती चिंता के बीच अब देश के सबसे बड़े ज्वेलर्स संगठन ने सरकार के सामने एक बड़ा ‘बुलियन बैंक’ यानी गोल्ड बैंक बनाने का सुझाव रखा है। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

ये भी पढ़ें:युद्ध के 80 दिन बाद ईरान ने खोला बाजार, तेल और शेयर बाजार में आ सकता है भूचाल?

ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (All India Jewellers & Goldsmith Federation) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए प्रस्ताव में कहा है कि भारत को सोने की डिमांड कम करने की बजाय देश में पहले से मौजूद निष्क्रिय सोने का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। संगठन का मानना है कि भारतीय घरों, मंदिरों और गोल्ड ETF में लाखों टन सोना पड़ा हुआ है, जो आर्थिक रूप से सक्रिय नहीं है। अगर इसे एक रेगुलेटेड सिस्टम के जरिए बाजार में लाया जाए, तो भारत को हर साल भारी मात्रा में सोना आयात करने की जरूरत कम पड़ सकती है।

प्रस्तावित ‘बुलियन बैंक’ मॉडल के तहत लोग अपने घरों या संस्थानों में रखा सोना बैंकिंग सिस्टम में जमा कर सकेंगे। इसके बदले उन्हें ब्याज या अन्य वित्तीय लाभ मिल सकते हैं। वहीं ज्वेलर्स, रिफाइनर्स और एक्सपोर्टर्स इस सोने को उधार लेकर अपने कारोबार में इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे नए सोने के आयात की जरूरत घटेगी और देश का विदेशी मुद्रा भंडार बच सकेगा।

AIJGF का कहना है कि भारत में बड़ी मात्रा में सोना निष्क्रिय पड़ा है, जिसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। खासतौर पर मंदिरों और बड़े निवेशकों के पास रखा सोना अगर औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में शामिल हो जाए, तो यह देश के लिए एक बड़ा आर्थिक संसाधन बन सकता है। संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि गोल्ड ETFs को अपने फिजिकल गोल्ड का कुछ हिस्सा कंट्रोल तरीके से उधार देने की अनुमति दी जाए, ताकि घरेलू बाजार में लिक्विडिटी बढ़ सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत में बुलियन बैंकिंग सिस्टम लागू होता है, तो इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा। ज्वेलर्स को आसानी से घरेलू सोना उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनकी लागत कम हो सकती है। इसके अलावा गोल्ड सप्लाई चेन भी ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनेगी।

हालांकि, इस योजना को लागू करना आसान नहीं होगा। लोगों का भरोसा जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि भारतीय परिवार पारंपरिक रूप से अपना सोना घर में सुरक्षित रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा सरकार को एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार करना होगा, ताकि जमा किए गए सोने की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

ये भी पढ़ें:Q4 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 17% तक चढ़ा शेयर, रेवन्यू में 177% की उछाल
ये भी पढ़ें:2783% चढ़ गया डिफेंस शेयर, दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

फिलहाल, सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट और विदेशी मुद्रा पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में 'बुलियन बैंक' भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,