Bullet Maker Eicher Motors turned 1 lakh rupee into more than 56 lakh in 15 year बुलेट बनाने वाली कंपनी ने किया मालामाल, 1 लाख रुपये के बना दिए 56 लाख रुपये से ज्यादा, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Bullet Maker Eicher Motors turned 1 lakh rupee into more than 56 lakh in 15 year

बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 56 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 04:13 PM
बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स ने पिछले 15 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। आयशर मोटर्स के शेयरों ने पिछले 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 56 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आयशर मोटर्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 7016 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 4500 रुपये है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 56 लाख से ज्यादा
आयशर मोटर्स (Eicher Motors) के शेयरों ने पिछले 15 साल में 5600 पर्सेंट से अधिक का रिटर्न दिया है। आयशर मोटर्स के शेयर 17 सितंबर 2010 को 122.19 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 सितंबर 2025 को BSE में 6962.10 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 17 सितंबर 2010 को रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 56.97 लाख रुपये होती।

5 साल में 224% चढ़ गए हैं आयशर मोटर्स के शेयर
बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स (Eicher Motors) के शेयर पिछले पांच साल में 224 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 18 सितंबर 2020 को 2152.95 रुपये पर थे। आयशर मोटर्स के शेयर 19 सितंबर 2025 को 6962.10 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 141 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में आयशर मोटर्स के शेयर 43 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 36 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक महीने में आयशर मोटर्स के शेयर करीब 18 पर्सेंट उछले हैं।

