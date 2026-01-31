Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़BudgetUnion budget 2026 fm nirmala sitharaman set for record date and time where and how to watch speech know here
वित्तमंत्री की बजट स्पीच का इंतजार… कितने बजे और कहां से देख सकेंगे, जानें सबकुछ

वित्तमंत्री की बजट स्पीच का इंतजार… कितने बजे और कहां से देख सकेंगे, जानें सबकुछ

संक्षेप:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह नौवां बजट होगा। वित्त मंत्री अब तक फरवरी, 2024 के अंतरिम बजट सहित लगातार आठ बजट पेश कर चुकी हैं।

Jan 31, 2026 02:09 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Union Budget 2026 update: देश के आम बजट का इंतजार खत्म होने वाला है। अब से कुछ घंटों बाद एक फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह लगातार 9वीं बार है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में पेश होने वाले इस बजट से सुधारवादी कदमों के जरिये विकास को गति मिलने की काफी उम्मीदें हैं। बहरहाल, जान लेते हैं कि निर्मला सीतारमण का बजट भाषण कितने बजे से शुरू होगा और आप कहां से देख सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

11 बजे से शुरू होगा बजट भाषण

निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 को 1 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा, मीडिया के सामने फोटो सेशन भी होगा।

कहां से देखें बजट?

आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुबह 11 बजे से लाइव देख सकेंगे। यह भाषण संसद टीवी या इसके यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। इसके अलावा, डीडी न्यूज और indiabudget.gov.in पर भी बजट भाषण प्रसारित किया जाएगा। वहीं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बजट भाषण के कुछ देर बाद आधिकारिक बजट वेबसाइट या पीआईबी पर इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे। ऐप के जरिए आसानी से मोबाइल पर भी भाषण को देख सकते हैं। बता दें कि इस बार भी बजट पेपरलेस होगा।

आसान भाषा में लाइव हिन्दुस्तान पर

वित्त मंत्री की बजट स्पीच को आसान भाषा में समझने के लिए लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर विजिट करें। यहां बजट भाषण के एक-एक प्वाइंट को आसान भाषा में समझाया जाएगा और दूरगामी प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

रविवार को पहली बार बजट

बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार आम बजट रविवार को पेश करेंगी। वहीं, 9वीं बार होगा जब निर्मला सीतारमण बजट को सदन के पटल पर रखेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने एक बार अंतरिम बजट पेश किया है। यह बजट फरवरी 2024 में पेश किया गया था। दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अंतरिम बजट पेश करती है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।