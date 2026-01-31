वित्तमंत्री की बजट स्पीच का इंतजार… कितने बजे और कहां से देख सकेंगे, जानें सबकुछ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह नौवां बजट होगा। वित्त मंत्री अब तक फरवरी, 2024 के अंतरिम बजट सहित लगातार आठ बजट पेश कर चुकी हैं।
Union Budget 2026 update: देश के आम बजट का इंतजार खत्म होने वाला है। अब से कुछ घंटों बाद एक फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह लगातार 9वीं बार है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में पेश होने वाले इस बजट से सुधारवादी कदमों के जरिये विकास को गति मिलने की काफी उम्मीदें हैं। बहरहाल, जान लेते हैं कि निर्मला सीतारमण का बजट भाषण कितने बजे से शुरू होगा और आप कहां से देख सकते हैं।
11 बजे से शुरू होगा बजट भाषण
निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 को 1 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा, मीडिया के सामने फोटो सेशन भी होगा।
कहां से देखें बजट?
आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुबह 11 बजे से लाइव देख सकेंगे। यह भाषण संसद टीवी या इसके यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। इसके अलावा, डीडी न्यूज और indiabudget.gov.in पर भी बजट भाषण प्रसारित किया जाएगा। वहीं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बजट भाषण के कुछ देर बाद आधिकारिक बजट वेबसाइट या पीआईबी पर इससे जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे। ऐप के जरिए आसानी से मोबाइल पर भी भाषण को देख सकते हैं। बता दें कि इस बार भी बजट पेपरलेस होगा।
आसान भाषा में लाइव हिन्दुस्तान पर
वित्त मंत्री की बजट स्पीच को आसान भाषा में समझने के लिए लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर विजिट करें। यहां बजट भाषण के एक-एक प्वाइंट को आसान भाषा में समझाया जाएगा और दूरगामी प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
रविवार को पहली बार बजट
बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार आम बजट रविवार को पेश करेंगी। वहीं, 9वीं बार होगा जब निर्मला सीतारमण बजट को सदन के पटल पर रखेंगी। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने एक बार अंतरिम बजट पेश किया है। यह बजट फरवरी 2024 में पेश किया गया था। दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अंतरिम बजट पेश करती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
