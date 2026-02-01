शेयर बायबैक से कमाई पर देना होगा टैक्स, निवेशक से प्रमोटर तक पर असर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट पेश करते हुए निवेशकों से जुड़े कई अहम ऐलान किए। इनमें से एक बड़ा ऐलान शेयर बायबैक का है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार सभी तरह के शेयरहोल्डर्स के लिए बायबैक से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगाएगी, जो पिछले नियम में एक बड़ा बदलाव है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि प्रमोटर्स को अतिरिक्त बायबैक टैक्स देना होगा। आइए समझते हैं कि बजट में किए गए इस ऐलान का किन निवेशकों पर और कैसे पड़ेगा।
क्यों लेना पड़ा फैसला?
दरअसल, 1 अक्टूबर 2024 से बायबैक पर एक नियम लागू हुआ था। इसके तहत शेयरहोल्डर्स को मिलने वाली सभी रकम को "डीम्ड डिविडेंड" माना जाता था और कैपिटल गेन्स के बजाय व्यक्ति के लागू स्लैब रेट पर टैक्स लगाया जाता था। सरकार का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई सूचीबद्ध कंपनियां डिविडेंड की बजाय बायबैक का रास्ता चुन रही थीं, क्योंकि इससे प्रमोटर्स को टैक्स में लाभ मिल रहा था। इसी चालाकी को खत्म करने के लिए प्रमोटर्स पर अतिरिक्त बायबैक टैक्स लगाने का ऐलान हुआ है। बजट में ऐलान के बाद अब कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर बायबैक के जरिए मिलने वाली आय पर प्रभावी टैक्स बोझ लगभग 22 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। वहीं, नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर करीब 30 प्रतिशत तक जाने की उम्मीद है। नए बजट प्रस्ताव में एक अहम बात यह है कि शेयर की खरीद लागत के ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
शेयर बायबैक होता क्या है?
यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनियां अपने मौजूदा शेयरहोल्डर्स से अपने खुद के शेयर खरीदने का फैसला करती हैं। यह खरीदारी या तो टेंडर ऑफर के जरिए या ओपन मार्केट के जरिए की जाती है। ऐसी स्थिति में, संबंधित शेयरों की कीमत मौजूदा मार्केट कीमत से ज्यादा होती है। इसे समय पर डिविडेंड देने के अलावा कंपनी की ओर से मौजूदा शेयरहोल्डर्स को इनाम देने का एक तरीका भी माना जा सकता है। हालांकि, कंपनी प्रमोटर के पास अपने स्टॉक को दोबारा खरीदने के कई कारण हो सकते हैं।
नए फैसले पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर कुणाल सवानी ने मिंट को बताया- माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए यह बड़ी राहत की बात है कि अब शेयरों के बायबैक पर फिर से कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और इसलिए बायबैक में दिए गए लॉन्ग टर्म शेयरों पर नॉर्मल स्लैब रेट के बजाय सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा। सवानी के मुताबिक इस फैसले से प्रमोटर्स को परेशानी हो सकती है क्योंकि उन्हें ऐसे बायबैक पर अतिरिक्त टैक्स देना होगा, जिससे प्रभावी टैक्स रेट 30% प्लस सरचार्ज हो जाएगा।
वहीं, सिंघानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन ने कहा कि शेयर बायबैक के टैक्स ट्रीटमेंट को 'डीम्ड डिविडेंड' से बदलकर कैपिटल गेन्स करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने बायबैक के असली स्वरूप को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बजाय कैपिटल ट्रांजैक्शन के तौर पर बहाल किया है। जैन के अनुसार इससे "फैंटम लॉस" का जाल भी खत्म हो जाता है। फैंटम लॉस का मतलब उन टैक्स देनदारियों से है जो इन्वेस्टर को दिए गए इन्वेस्टमेंट गेन से पैदा होती हैं, लेकिन जो कभी कैश में नहीं मिलतीं।
