Budget 2026: राष्ट्रपति से मुलाकात, फोटो सेशन और… बजट-डे पर ये है वित्त मंत्री का शेड्यूल

Budget 2026: राष्ट्रपति से मुलाकात, फोटो सेशन और… बजट-डे पर ये है वित्त मंत्री का शेड्यूल

संक्षेप:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवां बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने वाली हैं। बजट-डे पर निर्मला सीतारमण का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, आइए विस्तार से जान लेते हैं।

Jan 31, 2026 03:59 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Union Budget Day Schedule: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण लगातार नौवां बजट पेश कर देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने वाली हैं। आइए जान लेते हैं कि बजट-डे पर वित्त मंत्री का पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है।

बजट-डे का शेड्यूल

अब तक का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से वित्त मंत्री बजट-डे पर सुबह करीब 8.30 अपने आवास से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचती हैं। इसके बाद 9 बजे के करीब अपनी बजट टीम के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर फोटो सेशन कराती हैं। इसके कुछ देर बाद ही निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राष्ट्रपति भवन जाती हैं। इसके अगले स्टेप में कैबिनेट की बैठक होती है और फिर बजट को मंजूरी दी जाती है। संसद भवन पहुंचने के बाद वित्त मंत्री और उनकी टीम का मीडिया के सामने एक बार फिर से फोटो सेशन होता है। इसके बाद सुबह 11 बजे लोकसभा के सत्र की शुरुआत स्पीकर करते हैं और फिर वित्त मंत्री खड़े होकर बजट भाषण शुरू कर देती हैं। बजट भाषण के शुरुआती हिस्से में वित्त मंत्री सरकार की उपलब्धियों और आंकड़ों का जिक्र करती हैं।

इसके बाद बजट से जुड़े अहम ऐलान होते हैं। बजट भाषण के कुछ देर बाद केंद्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री के अलावा अन्य अधिकारी मीडिया के सवालों से मुखातिब होते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट से जुड़े सभी संशय और अहम बिंदुओं पर जानकारी दी जाती है। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के छोटे-बड़े सभी नेता प्रतिक्रिया देते हैं। इसके अलावा विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया दी जाती है।

कहां से देखें बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुबह 11 बजे से लाइव प्रसारित होगा। यह लाइव भाषण संसद टीवी या डीडी न्यूज पर देखा जा सकेगा। इन चैनलों के यूट्यूब चैनल या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। बजट भाषण के कुछ देर बाद बजट वेबसाइट indiabudget.gov.in और पीआईबी पर भी इसके डॉक्युमेंट उपलब्ध होते हैं। वित्त मंत्री की बजट स्पीच को आसान भाषा में समझने के लिए लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर विजिट करें। यहां बजट भाषण के एक-एक प्वाइंट को आसान भाषा में समझाया जाएगा और प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

