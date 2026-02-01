बजट में इस ऐलान से ब्रोकरेज शेयरों में भारी गिरावट, BSE और एंजल वन के शेयर धड़ाम

संक्षेप: Budget Impact: बीएसई, ग्रो और एंजल वन के शेयरों में 13.5% तक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई के शेयर 2,517.30 रुपये तक गिरे, जबकि एंजल वन के शेयर 2,284.70 रुपये तक लुढ़के।

Budget Impact: केंद्रीय बजट 2026 में फ्यूचर्स और ऑप्शन्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (SST) बढ़ाए जाने के बाद रविवार को विशेष वीकेंड ट्रेडिंग सेशन के दौरान ब्रोकरेज और एक्सचेंज स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। इससे बीएसई, ग्रो और एंजल वन के शेयरों में 13.5% तक की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई के शेयर 2,517.30 रुपये तक गिरे, जबकि एंजल वन के शेयर 2,284.70 रुपये तक लुढ़के।

एसटीटी में बढ़ोतरी के प्रस्ताव बजट 2026 के प्रस्तावों के तहत, फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है। ऑप्शन प्रीमियम पर यह टैक्स 0.10% से बढ़ाकर 0.15% किया जाएगा, जबकि ऑप्शन एक्सरसाइज पर लगने वाला एसटीटी 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम कैपिटल मार्केट्स के F&O सेगमेंट में सरकार के लिए अतिरिक्त रेवेन्यू पैदा करने के उद्देश्य से है।

कारोबार पर असर की आशंका विश्लेषकों का मानना है कि लेनदेन लागत बढ़ने से डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के कारोबार पर असर पड़ेगा, जो स्टॉक एक्सचेंजों और ब्रोकरेज फर्मों के लिए रेवेन्यू यानी कमाई का एक प्रमुख स्रोत है।

कोटक सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ श्रीपाल शाह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कारोबार पर अंकुश लगाना है। क्लियरटैक्स के सीईओ आर्चित गुप्ता ने कहा कि यह कदम अत्यधिक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर लगाम लगाने का संकेत देता है। इक्विरस सिक्योरिटीज के सीईओ विशाद तुराखिया ने कहा कि बीएसई और एंजल वन जैसी कंपनियां इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगी, क्योंकि उनका एक बड़ा हिस्सा F&O ट्रेडिंग से आता है।

एसटीटी क्या है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) एक ऐसा टैक्स है, जो देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन के मूल्य पर लगाया जाता है। यह इक्विटी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और फ्यूचर्स व ऑप्शन जैसे डेरिवेटिव्स की खरीद-बिक्री पर लागू होता है। एसटीटी ट्रांजैक्शन के समय ही वसूला जाता है, चाहे निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान।