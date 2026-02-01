इन दो सरकारी कंपनियों को लेकर बजट 2026 में हुआ ऐलान, तुरंत दिखा शेयरों पर असर, 4% से अधिक चढ़ा भाव

संक्षेप: Budget Announcement 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (Power Finance Corporation) और आरईसी (REC Share) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इन दोनों सरकारी संस्थाओं के पुनर्गठन का ऐलान किया है।

Budget Announcement 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (Power Finance Corporation) और आरईसी (REC Shareको लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इन दोनों सरकारी संस्थाओं के पुनर्गठन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इससे इन पावर सेक्टर की कंपनियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकेगा। बता दें, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के बाद इन कंपनियों के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

4% से अधिक चढ़ा भाव पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयरों का भाव एनएसई में 4.1 प्रतिशत की तेजी के साथ 394.20 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। वहीं, आरईसी के शेयरों की कीमतों में 4.33 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इस तेजी के बाद आरईसी के शेयरों का भाव 379.90 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

मॉर्गन स्टेनले ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों कंपनियों को ओवरवेट रेटिंग दी थी। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 के दौरान इन कंपनियों का लोन CAGR 12 प्रतिशत रहेगा।