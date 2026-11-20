Budget 2027: कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत! ₹42,000 न्यूनतम सैलरी और ₹40 लाख ग्रेच्युटी की मांग
मुख्य बातें
- ट्रेड यूनियनों ने सरकार से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा दोगुनी करने की मांग की है
- फिलहाल इसकी अधिकतम लिमिट ₹20 लाख है, जिसे बढ़ाकर ₹40 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया है
- इसके अलावा ग्रेच्युटी की गणना के तरीके में भी बदलाव की मांग की गई है
Budget 2027: बजट 2027 से पहले देश के ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कर्मचारियों के हित से जुड़ी कई बड़ी मांगें रखी हैं। इनमें हर कर्मचारी की न्यूनतम मासिक सैलरी ₹42,000 करने, रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹40 लाख करने और गिग एंड अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों को बेहतर सोशल सिक्योरिटी देने की मांग शामिल है। ये मांगें 20 नवंबर को नई दिल्ली में हुई प्री-बजट बैठक के दौरान रखी गईं। बैठक में शामिल सूत्रों के मुताबिक, ट्रेड यूनियनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों की सैलरी और रिटायरमेंट से जुड़े फायदे बढ़ाना जरूरी है।
ग्रेच्युटी की लिमिट ₹40 लाख करने की मांग
ट्रेड यूनियनों ने सरकार से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा दोगुनी करने की मांग की है। फिलहाल इसकी अधिकतम लिमिट ₹20 लाख है, जिसे बढ़ाकर ₹40 लाख करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा ग्रेच्युटी की गणना के तरीके में भी बदलाव की मांग की गई है। अभी ग्रेच्युटी की गणना हर पूरे साल की नौकरी के लिए 15 दिन की सैलरी के आधार पर होती है। यूनियनों का सुझाव है कि इसे बढ़ाकर 21 दिन की सैलरी किया जाए। उनका मानना है कि इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पैसा मिलेगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। बता दें कि ग्रेच्युटी वह रकम है, जो कंपनी अपने कर्मचारी को तय शर्तें पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय देती है। इसका पूरा भुगतान नियोक्ता यानी कंपनी की तरफ से किया जाता है।
सभी कर्मचारियों के लिए ₹42,000 न्यूनतम सैलरी की मांग
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने मांग की है कि देश के सभी कर्मचारियों के लिए कम से कम ₹42,000 मासिक वेतन तय किया जाए। संगठन का कहना है कि मौजूदा महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्च को देखते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है। इसके अलावा CITU ने नवंबर 2025 में लागू किए गए चार नए लेबर कोड को वापस लेने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि पुराने श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले कर्मचारियों के अधिकार और सिक्योरिटी फिर से बहाल किए जाने चाहिए।
गिग और असंगठित कर्मचारियों को भी मिलेगी सोशल सिक्योरिटी?
ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC) ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अलग सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का सुझाव दिया है। इस फंड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों को योगदान देना चाहिए। इसके जरिए डिलीवरी पार्टनर और दूसरे गिग वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं देने की मांग की गई है। संगठन ने यह भी सुझाव दिया कि ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा मछुआरों, रेहड़ी-पटरी वालों और सड़क परिवहन से जुड़े कर्मचारियों के लिए अलग वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग भी की गई है।
आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी
ट्रेड यूनियनों ने आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत आशा वर्कर्स को हर महीने कम से कम ₹10,000, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ₹15,000 और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को ₹12,000 देने की मांग की गई है। इसके अलावा कम आय वाले ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह सरकारी खर्च पर मुफ्त फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का सुझाव दिया गया है, जिन्होंने लगातार पांच साल तक नियमित रूप से इनकम टैक्स जमा किया है। TUCC के नेशनल जनरल सेक्रेटरी एसपी तिवारी के मुताबिक, इन सुझावों का मकसद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर करना, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाना और रोजगार के बेहतर अवसर तैयार करना है। हालांकि, ये सभी मांगें फिलहाल ट्रेड यूनियनों के सुझाव हैं। सरकार बजट 2027 में इनमें से किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, इसका फैसला बजट पेश होने के बाद ही साफ होगा।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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