बजट 2026: क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान, चेक करें लिस्ट
Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी, रविवार को अपना लगातार नौवां बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश होने के बाद अब आम आदमी की नजर उन वस्तुओं पर टिकी है जो सस्ती या महंगी होंगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान आम जनता को राहत देते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। आइए जानते हैं डिटेल में...
ये दवाएं होंगी सस्ती
आम लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां सस्ती होंगी। इससे लाखों मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान होगी, बल्कि खेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र विकास को भी गति मिलेगी।भारत में बने
स्मार्टफोन और टैबलेट हो सकते हैं सस्ते
मेक-इन-इंडिया अभियान को मजबूती देते हुए भारत में निर्मित स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में कमी आने की संभावना है। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी किफायती दरों पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।
चमड़े से बने उत्पाद भी हो सकते हैं सस्ते
बजट के बाद आम उपभोक्ताओं को एक और राहत मिल सकती है। सरकार की पहल के चलते चमड़े से बने उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे जूते, बैग और अन्य लेदर सामान अधिक किफायती हो सकते हैं।
खेल इक्विपमेंट पर फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026–27 में खेल इक्विपमेंट को अधिक किफायती बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे।
