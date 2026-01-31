बैंक जमा और शेयर में निवेश पर एक जैसा टैक्स... बजट से पहले SBI चीफ की डिमांड
केंद्रीय बजट से एक दिन पहले शेट्टी ने कहा कि दुनिया में अन्य कहीं भी टैक्सेशन में इस तरह की असमानता नहीं है और अब समय आ गया है कि भारत भी अन्य बाजारों के अनुरूप चले। वर्तमान में बैंक जमा पर रिटर्न टैक्सपेयर के टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है, जो 30 प्रतिशत तक हो सकता है।
Budget 2026: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने शनिवार को शेयर (इक्विटी) निवेश और बैंक जमा से होने वाली कमाई पर एक समान टैक्स व्यवस्था लागू करने की वकालत की। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले शेट्टी ने कहा कि दुनिया में अन्य कहीं भी टैक्सेशन में इस तरह की असमानता नहीं है और अब समय आ गया है कि भारत भी अन्य बाजारों के अनुरूप चले। उन्होंने कहा-मेरा मानना है कि वित्तीय बचत साधनों के लिए समान अवसर होने चाहिए।
राजकोषीय चुनौतियां संभव
हालांकि, शेट्टी ने बताया कि वह बजट के प्रावधानों के बारे में नहीं जानते और इस तरह के कदम से राजकोषीय चुनौतियां भी हो सकती हैं लेकिन इक्विटी के लिए किसी विशेष व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक समय में आसान टैक्सेशन के माध्यम से इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करना सही रहा होगा लेकिन आज जिस तरह से जोखिम भरे इक्विटी बाजार में लोगों की रुचि बढ़ रही है, वहां अब ऐसी विशेष रियायत की जरूरत नहीं है।
वर्तमान में बैंक जमा पर रिटर्न टैक्सपेयर के टैक्स स्लैब के अनुसार लगता है, जो 30 प्रतिशत तक हो सकता है। इसके उलट सूचीबद्ध इक्विटी पर रिटर्न पर रियायती दरें लागू हैं, जिसमें 1.25 लाख रुपये से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) पर 12.5 प्रतिशत और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) पर 15-20 प्रतिशत टैक्स लगता है।
लंबे समय से बैंकरों की मांग
बता दें कि बैंकर पिछले कुछ समय से इन दोनों वित्तीय साधनों के बीच समानता की मांग कर रहे हैं और जमा राशि जुटाने में आ रही चुनौतियों के कारण अब यह मांग और तेज हो गई है। कई बैंकरों का कहना है कि बचतकर्ता अब काफी समझदार हो गए हैं और वे बैंक खातों में केवल न्यूनतम शेष राशि ही रख रहे हैं। वे बेहतर रिटर्न पाने के लिए अतिरिक्त फंड को इक्विटी में लगाना पसंद कर रहे हैं। इससे बैंकों के पास लोन देने के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आती है और अक्सर उन्हें कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी बॉन्ड में निवेश का सहारा लेना पड़ता है या मुद्रा बाजारों से उधार लेना पड़ता है।