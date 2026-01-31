कल रविवार के दिन भी खुला रहेगा शेयर बाजार, आजाद भारत में सिर्फ दूसरी बार, बजट पर रहेंगी निगाहें

संक्षेप: Budget 2026: कल रविवार यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट पेश किया जाएगा। यूनियन बजट 2026 के दिन स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। रविवार होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा।

Budget 2026: कल रविवार यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट पेश किया जाएगा। यूनियन बजट 2026 के दिन स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। रविवार होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा। स्टॉक एक्सचेंज ने 1 फरवरी को मार्केट ओपनिंग की जानकारी दी है। आजाद भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जब रविवार के दिन शेयर बाजार में सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा। इससे पहले 28 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रविवार के दिन घरेलू शेयर बाजार खुला था। बता दें, स्टॉक मार्केट के प्री सेशन की ओपनिंग 9 बजे से शुरू होगा। वहीं, सामान्य बाजार 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहेगा।

9वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री अपना बजट भाषण लोकसभा में 11 बजे से शुरू करेंगी। बता दें, बीते 15 सालों के आंकड़ों को अगर देखें तो बजट के दिन अच्छा नहीं रहता है। हालांकि, उसके बाद के हफ्ते में तेजी देखने को मिलती है।

पुराने आंकड़े बताते हैं कि प्री बजट सप्ताह में निफ्टी औसतन रूप से 0.52 प्रतिशत नीचे आ जाता है। वहीं, बजट के दिन निफ्टी बैंक में औसतन तेजी ही देखने को मिलती है।