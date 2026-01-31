कल रविवार के दिन भी खुला रहेगा शेयर बाजार, आजाद भारत में सिर्फ दूसरी बार, बजट पर रहेंगी निगाहें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Budget 2026 On sunday 1 Feb 2026 Stock Market Open like normal days
संक्षेप:

Jan 31, 2026 11:51 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Budget 2026: कल रविवार यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट पेश किया जाएगा। यूनियन बजट 2026 के दिन स्टॉक मार्केट खुला रहेगा। रविवार होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा। स्टॉक एक्सचेंज ने 1 फरवरी को मार्केट ओपनिंग की जानकारी दी है। आजाद भारत के इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जब रविवार के दिन शेयर बाजार में सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा। इससे पहले 28 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रविवार के दिन घरेलू शेयर बाजार खुला था। बता दें, स्टॉक मार्केट के प्री सेशन की ओपनिंग 9 बजे से शुरू होगा। वहीं, सामान्य बाजार 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहेगा।

9वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री अपना बजट भाषण लोकसभा में 11 बजे से शुरू करेंगी। बता दें, बीते 15 सालों के आंकड़ों को अगर देखें तो बजट के दिन अच्छा नहीं रहता है। हालांकि, उसके बाद के हफ्ते में तेजी देखने को मिलती है।

पुराने आंकड़े बताते हैं कि प्री बजट सप्ताह में निफ्टी औसतन रूप से 0.52 प्रतिशत नीचे आ जाता है। वहीं, बजट के दिन निफ्टी बैंक में औसतन तेजी ही देखने को मिलती है।

बजट पर रहेंगी सबकी निगाहें

आम-आदमी से लेकर किसान तक सबकी निगाह पर टिकी होगी। बजट से ही पता चलता है कि सरकार आने वाले एक साल में क्या करने जा रही है। यही वजह है कि बजट का रिएक्शन स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिलता है। बता दें, इस बार एक बार फिर से सरकार की तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया जा सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स में कोई नई राहत शायद ही मिले। सरकार की तरफ से इस बार लोकप्रिय बजट प्रस्तुत करने की संभावना कम है। मौजूदा परिस्थितियों में सरकार का फोकस अर्थव्यवस्था पर ज्यादा रहने की उम्मीद है।

