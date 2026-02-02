अब इस सरकारी निवेश स्कीम पर भी टैक्स, बजट में हुआ है ऐलान
Budget 2026: बजट 2026 में निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि यह टैक्स उन SGB पर लगेगा, जो सीधे RBI से नहीं बल्कि सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए हैं। अब तक SGB को टैक्स-फ्री निवेश का सबसे बेहतर विकल्प माना जाता था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में साफ कर दिया कि केवल वही SGB टैक्स-फ्री रहेंगे, जिन्हें निवेशक ने इश्यू के समय सीधे खरीदा हो और पूरे 8 साल तक अपने पास रखा हो। वित्त मंत्री ने कहा कि यह नियम RBI द्वारा जारी किए गए सभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर एक समान लागू होगा। यानी अब अगर आपने SGB सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, तो मुनाफे पर टैक्स देना होगा। दरअसल, SGB सोने के ग्राम में आधारित सरकारी बॉन्ड होते हैं, जिन्हें फिजिकल गोल्ड के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। इनमें 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है, लेकिन यह ब्याज पहले से ही टैक्स के दायरे में आता रहा है। वहीं, समय से पहले रिडेम्पशन करने पर भी टैक्स लगता था।
तो फिर टैक्स-फ्री निवेश कहां करें?
SGB पर टैक्स लगने के बाद निवेशकों के सामने अब यह सवाल है। ऐसे में भारत में अभी भी कुछ ऐसे निवेश विकल्प हैं, जिन पर न तो टैक्स लगता है, न ब्याज पर और न ही निकासी पर।
पीपीएफ (PPF):
पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेशकों का भरोसेमंद विकल्प है। इसमें सालाना ₹500 से ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है। 15 साल का लॉक-इन होता है, लेकिन पैसा और ब्याज दोनों पूरी तरह टैक्स-फ्री रहते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना:
बेटी के भविष्य के लिए बनी इस योजना में भी टैक्स की कोई टेंशन नहीं है। 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर खाता खुलता है और इसमें छोटी बचत योजनाओं में सबसे अच्छा ब्याज मिलता है।
ईपीएफ (EPF):
नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF एक मजबूत टैक्स-फ्री निवेश है। कर्मचारी और कंपनी दोनों हर महीने इसमें पैसा जमा करते हैं। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता।
कुल मिलाकर, बजट 2026 ने जहां SGB निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं PPF, सुकन्या योजना और EPF जैसे विकल्प अभी भी टैक्स बचाने के मजबूत साधन बने हुए हैं।