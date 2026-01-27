Budget 2026: क्या बजट अब शेयर मार्केट के लिए 'बिग बैंग' नहीं रहा, क्या कह रहे आंकड़े

संक्षेप: Budget 2026: पिछले तीन वर्षों में, बजट डे ने बाजारों को कोई खास हलचल में नहीं डाला। सेंसेक्स ने 2023 में बजट डे पर 0.4%, 2024 में 0.61% की मामूली बढ़त दर्ज की, जबकि 2025 में यह सपाट रहा। पिछले 16 वर्षों में बाजार अक्सर अपनी सबसे बड़ी चाल बजट डे से काफी पहले ही बना लेता आया है।

Budget 2026: भारतीय शेयर मार्केट के लिए कभी सबसे बड़ा नीतिगत कारक रहा केंद्रीय बजट, हाल के वर्षों में लगातार एक गैर-घटना (नॉन-इवेंट) बनता जा रहा है। बजट दिवस पर बाजार की मामूली प्रतिक्रिया एक गहरी बदलाव को दर्शाती है। नीति निर्माण अब अधिक निरंतर, पूर्वानुमान और पहले से तय (फ्रंट-लोडेड) हो गया है। इससे निवेशक किसी एक भाषण पर रिएक्शन देने के बजाय, हफ्तों या महीने पहले से ही अपनी स्थिति तय कर लेते हैं।

सरप्राइज का खत्म होना बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रमुख सुधारों, प्रोत्साहनों और क्षेत्र-विशेष के उपाय अब पूरे साल कैबिनेट निर्णयों, प्रेस विज्ञप्तियों, विशेष पैकेजों और जीएसटी परिषद के माध्यम से लागू किए जाते हैं। इससे बजट दिवस का 'सरप्राइज एलिमेंट' काफी हद तक खत्म हो गया है। इस अवसर के आसपास बाजार की अस्थिरता घटी है, उम्मीदें अधिक मापी-तुली रहती हैं और निवेशक अब एक दिन की घोषणाओं के बजाय मध्यम अवधि की नीतिगत दिशा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

बाजार की प्रतिक्रिया सामने से ही शुरू मिंट के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में, बजट डे ने बाजारों को कोई खास हलचल में नहीं डाला। सेंसेक्स ने 2023 में बजट डे पर 0.4%, 2024 में 0.61% की मामूली बढ़त दर्ज की, जबकि 2025 में यह सपाट रहा।

लंबी अवधि के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। पिछले 16 वर्षों के बजट घोषणाओं के आसपास सेंसेक्स के व्यवहार के विश्लेषण से पता चलता है कि बाजार अक्सर अपनी सबसे बड़ी चाल बजट डे से काफी पहले ही बना लेता है, जिससे वास्तविक भाषण का सीमित प्रभाव रह जाता है।

सीधे शब्दों में कहें तो, बजट के दिन तेज प्रतिक्रिया देने के बजाय, निवेशक पहले से ही अपनी स्थिति तय कर लेते हैं। नतीजतन, बजट से पहले का समय स्वयं घोषणा की तुलना में बाजार की दिशा के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

बजट का अब भी महत्व इसके बावजूद, बाजार के सहभागियों का मानना है कि बजट अब भी इस बात को प्रभावित करता है कि साल भर कौन से सेक्टर अगुवाई करेंगे। उदाहरण के लिए, 2025 में खपत पर ध्यान के कारण एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल शेयरों में तेजी आई, जबकि रक्षा क्षेत्र में लाभ बुकिंग देखी गई।

आम सहमति यह है कि बजट अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बुनियादी ढांचे, रक्षा और रेलवे पर पूंजीगत व्यय (केपेक्स) बढ़ाएगा। उद्योग संगठन एमएसएमई, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निर्यात के लिए समर्थन की मांग कर रहे हैं।

विश्लेषकों की राय एक जनवरी रिपोर्ट में नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि विकास खर्च और केपेक्स में तेजी बाजारों के लिए सकारात्मक है, लेकिन यह आमदनी में संशोधन (अर्निंग्स डाउनग्रेड) को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। "इसलिए, जब तक कोई बड़ा विकास आवेग नहीं होता, रक्षात्मक रुख उचित है।"

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि जहां इक्विटी बाजार बड़े उपायों या खर्च की कमी से निराश हो सकते हैं, वहीं बॉन्ड बाजार भी बाजार उधारी में संभावित वृद्धि को लेकर सतर्क हो सकता है।