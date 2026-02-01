बजट 2026 में सोना होगा सस्ता? गोल्ड ड्यूटी घटी तो कितनी सस्ती होगी ज्वेलरी? सरकार पर मिडिल क्लास की निगाहें

संक्षेप: Budget 2026: क्या बजट 2026 में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी कम होगी? इसको लेकर देश की निगाहें यूनियन बजट 2026 (Budget 2026) पर टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि कस्टम ड्यूटी में कटौती होने से सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट हो सकती है।

सोना और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सोना खरीदने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या बजट 2026 में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी कम होगी? इसको लेकर देश के लोगों की निगाहें यूनियन बजट 2026 (Budget 2026) पर टिकी हुई हैं। हर साल की तरह इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री और निवेशक सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन, क्या वाकई सोना सस्ता होने वाला है? आइए आसान भाषा में पूरी तस्वीर समझते हैं।

अभी सोने पर कितनी ड्यूटी लगती है?

फिलहाल भारत में सोने के आयात पर करीब 15% तक कुल टैक्स लगता है, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Customs Duty- BCD), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस (Agriculture Infrastructure Development Cess (AIDC) जैसे अन्य चार्ज शामिल हैं। इसी वजह से भारत में गोल्ड की कीमतें अंतरराष्ट्रीय रेट से काफी ज्यादा हो जाती हैं।

इंडस्ट्री क्या चाहती है?

ज्वेलरी और बुलियन इंडस्ट्री की मांग है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Customs Duty) को घटाकर 3% किया जाए। इंडस्ट्री का तर्क है कि इससे गोल्ड की कीमतें कम होंगी और स्मगलिंग पर रोक लगेगी। साथ ही ज्वेलरी सेक्टर में बिक्री और रोजगार बढ़ेगा।

क्या बजट 2026 में वाकई ड्यूटी कट होगी?

जानकारों और बजट पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की मानें तो बजट 2026 में सोने पर कोई बड़ा ड्यूटी कट होने की संभावना कम है। सरकार राजस्व (Revenue) को लेकर सतर्क है। गोल्ड आयात बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर दबाव पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार अचानक कोई बड़ा फैसला लेने से बच सकती है।

अगर ड्यूटी कट नहीं हुई तो क्या होगा?

अगर बजट 2026 में गोल्ड ड्यूटी में कट नहीं होती है तो सोने की कीमतें घरेलू बाजार में ऊंची बनी रह सकती हैं। शादी और त्योहारों के सीजन में मांग थोड़ी दबाव में रह सकती है और निवेशक गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड की ओर ज्यादा झुकाव रख सकते हैं।

ड्यूटी में थोड़ी राहत मिली तो…?

मान लीजिए सरकार बड़ा नहीं, लेकिन मामूली कटौती भी करती है, तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा और ज्वेलरी सेक्टर को राहत मिलेगी। इससे मिडिल क्लास खरीदारों के लिए सोना लेना थोड़ा सस्ता हो सकता है।