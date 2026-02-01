Budget 2026 LIVE Updates: निर्मला सीतारमण का बही खाता तैयार, कर दाताओं को राहत के आसार, बजट में क्या लाएगी सरकार

1 Feb 2026, 05:41:22 AM IST
Budget 2026 LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को भारत का आम बजट पेश करने जा रही हैं। खास बात है कि इसके साथ ही वह 9वीं बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगी, जिसमें एक अंतरिम बजट भी शामिल है। एक ओर जहां मध्यम वर्गीय को महंगाई से राहत की उम्मीद है। वहीं, व्यापारी वर्ग टैक्स कम होने की आस लगाए है। सीतारमण सुबह करीब 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी।
पिछले चार वर्षों की तरह इस साल का बजट भी कागज रहित रूप में पेश किया जाएगा। खास बात है कि साल 2019 में जब सीतारमण ने पहला बजट पेश किया था, तब वह चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटा पारंपरिक बही खाता लेकर पहुंचीं थीं। साल 2017 से बजट एक फरवरी को ही पेश किया जाता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पहली बार रविवार को पेश किया जाएगा।
सुबह 10.15 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें आम बजट को मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसके बाद वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को बजट पेश किए जाने की जानकारी देंगी। लोकसभा में पूरा बजट भाषण पढ़ने के कुछ देर बाद बजट को राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। संसद का मौजूदा बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है। इसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद नौ मार्च से दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र दो अप्रैल को समाप्त होगा।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वृद्धि संभावनाएं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमानों से बेहतर हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 6.4 प्रतिशत जबकि विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 6.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2025-26 में देश की संभावित वृद्धि दर के अनुमान को तीन साल पहले अनुमानित 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है।
Budget 2026 LIVE: बजट से किसे क्या उम्मीदें
Budget 2026 LIVE: मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को टैक्स स्लैब और डिडक्शन में राहत की उम्मीद है, जबकि युवाओं को रोजगार और शिक्षा के अवसरों की तलाश है। गृहिणियों को महंगाई से राहत और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कमी की उम्मीद है। कामकाजी महिलाओं को इससे काफी उम्मीदें हैं। वे उम्मीद कर रही हैं कि बजट में उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे लोग उम्मीद कर रहे है कि सरकार महिलाओं के लिए सस्ते लोन की व्यवस्था कर सकती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। जन धन खातों को और अधिक शक्तिशाली बनाने की उम्मीद है, जिससे महिलाओं को सीधे तौर पर लोन और इंश्योरेंस से जोड़ा जा सके। सरकार महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन दे सकती है, जैसे कि टैक्स में छूट या सब्सिडी।
Budget 2026 LIVE: राजकोषीय घाटे पर क्या हो सकता है सरकार का प्लान
Budget 2026 LIVE: सरकार के कुल खर्च और आय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए इसके जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट में 4.5 प्रतिशत से नीचे का लक्ष्य हासिल करने के बाद, बाजार अब कर्ज-जीडीपी अनुपात में कमी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सटीक आंकड़ों का इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए चार प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की घोषणा कर सकती है।
Budget 2026 LIVE: आर्थिक समीक्षा में क्या
Budget 2026 LIVE: आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, साल 2026-27 के लिए भारत की तरक्की की उम्मीदें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमान से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। जहां IMF ने 6.4% और वर्ल्ड बैंक व एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 6.5% विकास दर का अंदाजा लगाया है, वहीं संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2025-26 में भारत की संभावित विकास दर को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है।