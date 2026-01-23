Budget 2026: नौकरीपेशा व कारोबारियों को आयकर के मोर्चे पर भी राहत दे सकती है सरकार

संक्षेप: Budget 2026: बजट में संभावना जताई जा रही है कि आयकर व्यवस्था के तहत दो तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। पहला न्यू टैक्स रिजीम के तहत मानक कटौती को बढ़ाया जा सकता है। जबकि 30 प्रतिशत कर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है।

Budget 2026: आम बजट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां अंतिम दौर में हैं। माना जा रहा है कि बजट में आर्थिक सुधार और विकास पर केंद्रित होगी, लेकिन इसके साथ ही, केंद्र सरकार नौकरीपेशा व कारोबारियों को आयकर के मोर्चे पर भी थोड़ी राहत दे सकती है। संभावना जताई जा रही है कि आयकर व्यवस्था के तहत दो तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। पहला, न्यू टैक्स रिजीम के तहत मानक कटौती को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, 30 प्रतिशत कर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है।

नई आयकर व्यवस्था के तहत मौजूदा समय में 75 हजार रुपये की मानक कटौती मिलती है, जिसके बाद 12.75 लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगता है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसकी सीमा को बढ़ाकर एक लाख कर सकती है, जिसके बाद 13 लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लेगा। इससे नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा।

30 प्रतिशत के स्लैब में बदलाव संभव वहीं, अभी तक टैक्स स्लैब के हिसाब से सालाना 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत का इनकम टैक्स लगता है, जिसको लेकर आम लोगों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की तरफ से सरकार को सुझाव दिया गया है कि 30 प्रतिशत का स्लैब अधिक है।

24 लाख आय की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में एक वर्ग ऐसा है जो इस श्रेणी में शामिल हो रहा है और इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में 24 लाख की सालाना आय वाले स्लैब को बदले जाने की जरूरत है।

और क्या हैं मांगे 20 से 30 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत कर लगना चाहिए। उससे ऊपर की आय को 30 प्रतिशत कर के दायरे में रखा गया। हालांकि कुछ संगठनों की तरफ से 35 लाख से अधिक की आय को 30 प्रतिशत के स्लैब में रखने की भी मांग की गई है, लेकिन उसकी संभावना बेहद कम है लेकिन सरकार 24 लाख से अधिक का आय से जुड़े स्लैब में थोड़ी परिवर्तन कर राहत दे सकती है।

समय के हिसाब से बढ़ाए जाने की जरूरत सीए विनीत राठी कहते हैं कि 24 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाना थोड़ा व्यवाहरिक नहीं है। यह सीमा अब समय के अनुसार उपयुक्त नहीं रही है। बीते कुछ वर्षों में वेतन में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन उसी अनुपात में महंगाई भी बढ़ी है। इसका नतीजा यह है कि टैक्स देने के बाद वास्तविक बचत और खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को 30 प्रतिशत कर की सीमा को 24 लाख से बढ़ाना चाहिए।

मौजूदा समय में इनकम टैक्स स्लैब की व्यवस्था 4 से 8 लाख के लिए टैक्स 5%

8 से 12 लाख के लिए टैक्स 10%

12 से 16 लाख के लिए टैक्स 15%

16 से 20 लाख के लिए टैक्स 20%

20 से 24 लाख के लिए टैक्स 25%