बजट के दिन इस खास साड़ी में दिखीं निर्मला सीतारमण, बेहद शुभ है संकेत

संक्षेप:

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र के दौरान लोकसभा में यूनियन बजट 2026-27 पेश करने की तैयारियों के लिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ कर्तव्य भवन पहुंचीं। हर साल की तरह इस बार भी बजट भाषण से पहले ही उनकी साड़ी चर्चा का विषय बन गई। संसद पहुंचते ही लोगों की नजरें सिर्फ आर्थिक घोषणाओं पर नहीं, बल्कि वित्त मंत्री के पारंपरिक पहनावे पर भी टिक गईं। बीते कुछ सालों में निर्मला सीतारमण की बजट डे साड़ी एक तरह की परंपरा बन चुकी है, जिसमें वह भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत को सामने लाती हैं।

कांजीवरम साड़ी में नजर आईं वित्त मंत्री बजट 2026 के लिए वित्त मंत्री ने मैजेंटा रंग की खूबसूरत कांजीवरम साड़ी पहनी, जिसमें गोल्ड और वॉयलेट रंग की झलक नजर आई। यह साड़ी तमिलनाडु की प्रसिद्ध बुनाई कला को समर्पित है। साड़ी का पल्लू खास तौर पर आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें मस्टर्ड-गोल्ड पैनल बना हुआ था। यह रंगों का संयोजन गंभीरता, गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता नजर आया। पारंपरिक होते हुए भी यह साड़ी बेहद दमदार और प्रभावशाली लगी, जो बजट जैसे बड़े मौके के अनुरूप थी।

क्या है खासियत कांजीवरम या कांजीपुरम साड़ियां अपनी शुद्ध मल्बरी सिल्क, भारी बनावट और सुनहरे-चांदी के जरी वर्क के लिए जानी जाती हैं। ये साड़ियां तमिलनाडु में हाथ से बुनी जाती हैं और इन्हें तैयार करने में कई दिन, कभी-कभी दो हफ्ते तक का समय लग जाता है। इसमें कोरवाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बॉर्डर और साड़ी का शरीर अलग-अलग बुना जाता है, जबकि पल्लू को पेटनी विधि से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कांजीवरम साड़ियां मजबूत, टिकाऊ और बेहद शाही मानी जाती हैं।

क्या है मतलब इस साड़ी का मैजेंटा रंग भारतीय संस्कृति में शक्ति, संकल्प और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वहीं, इसका काला बॉर्डर साड़ी को गंभीरता और मजबूती देता है, जबकि गोल्ड जरी वर्क इसे औपचारिक और उत्सवपूर्ण बनाता है। हर साल की तरह इस बार भी निर्मला सीतारमण ने अपने पहनावे के जरिए यह संदेश दिया कि बजट सिर्फ आंकड़ों और नीतियों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और कारीगरों के हुनर का सम्मान भी है। यही कारण है कि उनका बजट लुक हर साल लोगों के बीच खास चर्चा में रहता है।